Mulher morre na hora após ser atropelada em rodovia da região

Redação - Folha Extra
SANTA MARIANA - Uma mulher de 55 anos morreu após ser atropelada por um carro no início da noite desta terça-feira (16). O acidente foi registrado na rodovia BR369 no trecho que passa pelo município de Santa Mariana, no Norte Pioneiro.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 19h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal. Diante do chamado, a equipe foi até o local informado para averiguar a situação.
Em contato com o motorista do VW Fox envolvido no acidente, este relatou que seguia com a esposa pela rodovia no sentido Cornélio Procópio a Bandeirantes quando foi surpreendido pela vítima que estava no meio da pista não sendo possível evitar a colisão.
Com a violência do impacto, a vítima teve ferimentos graves, não resistiu e morreu no local. Já o casal que estava no veículo não teve ferimentos.
A ocorrência mobilizou as equipes da PRF, SAMU, concessionária que administra a rodovia, além da Polícia Civil e IML que foi acionado para recolher o corpo da vítima.
As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.