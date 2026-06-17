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Mulher morre na hora após ser atropelada em rodovia da região

Acidente aconteceu na BR369 no trecho que passa pelo município de Santa Mariana e vítima não resistiu aos ferimentos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/06/2026 às 09h08
Mulher morre na hora após ser atropelada em rodovia da região
Foto: Reprodução/Timburi FM

Redação - Folha Extra

SANTA MARIANA - Uma mulher de 55 anos morreu após ser atropelada por um carro no início da noite desta terça-feira (16). O acidente foi registrado na rodovia BR369 no trecho que passa pelo município de Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 19h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal. Diante do chamado, a equipe foi até o local informado para averiguar a situação.

Em contato com o motorista do VW Fox envolvido no acidente, este relatou que seguia com a esposa pela rodovia no sentido Cornélio Procópio a Bandeirantes quando foi surpreendido pela vítima que estava no meio da pista não sendo possível evitar a colisão.

Com a violência do impacto, a vítima teve ferimentos graves, não resistiu e morreu no local. Já o casal que estava no veículo não teve ferimentos.

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A ocorrência mobilizou as equipes da PRF, SAMU, concessionária que administra a rodovia, além da Polícia Civil e IML que foi acionado para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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