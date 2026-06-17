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Motorista sem habilitação fica ferido em acidente em Wenceslau Braz

Colisão envolvendo dois veículos aconteceu na região Central do município e vítima foi levada ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/06/2026 às 10h14
Motorista sem habilitação fica ferido em acidente em Wenceslau Braz
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um motorista sem habilitação ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (16). A situação envolvendo dois carros aconteceu na região Central de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu na Rua Abílio Dabul e envolveu um automóvel Fiat Uno e um Fiat Pálio. Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos seguiam em sentidos opostos quando se envolveram em uma colisão frontal.

Com o impacto, o condutor do Uno teve ferimentos sendo socorrido pela ambulância da secretaria municipal de Saúde e encaminhado ao hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico. Já a condutora do Pálio não ficou ferida. Ela realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Durante averiguação da documentação, os policiais constataram que o motorista do Uno não tem Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, testemunhas relataram que o homem apresentava sinais de embriaguez. Com isso, a equipe médica foi até o hospital para realizar o teste do etilômtro, mas não foi possível devido ao estado de saúde do homem.

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Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência do acidente e as causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

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