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Homem ataca o vizinho com facão e vítima se defende com lavadora de alta pressão

Caso foi registrado no município de Assaí e suspeito acabou preso por ameaça

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/06/2026 às 09h59
Homem ataca o vizinho com facão e vítima se defende com lavadora de alta pressão
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ASSAÍ - Um homem foi preso no fim da tarde desta terça-feira (16) após tentar atacar o vizinho utilizando um facão. O crime foi registrado no município de Assaí, no Norte do Estado, e a vítima utilizou uma lavadora de alta pressão para se proteger do ataque.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h00 os policiais foram acionados para comparecer a uma propriedade na zona rural do município onde um homem estaria ameaçando e tentando atacar o vizinho com um facão. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, um rapaz de 28 anos passou a relatar que há meses vem sofrendo ameaçadas por parte do vizinho de sua mãe e, na referida data, estava fazendo a limpeza de um caminhão quando o suspeito se aproximou utilizando um facão e tentou lhe golpear. A vítima ainda contou que utilizou uma lavadora de alta pressão para jogar um jato de água contra o suspeito e se proteger do ataque se abrigando em seguida no quintal da casa de sua mãe.

Diante da situação, a equipe policial foi até a casa do suspeito e, após conversas com o filho do homem, ele saiu da residência e entregou o facão utilizado nas ameaças aos policiais.

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Frente aos fatos, o suspeito foi preso e as partes envolvidas encaminhadas a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

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