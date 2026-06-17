Homem ataca o vizinho com facão e vítima se defende com lavadora de alta pressão

Redação - Folha Extra
ASSAÍ - Um homem foi preso no fim da tarde desta terça-feira (16) após tentar atacar o vizinho utilizando um facão. O crime foi registrado no município de Assaí, no Norte do Estado, e a vítima utilizou uma lavadora de alta pressão para se proteger do ataque.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h00 os policiais foram acionados para comparecer a uma propriedade na zona rural do município onde um homem estaria ameaçando e tentando atacar o vizinho com um facão. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.
No local, um rapaz de 28 anos passou a relatar que há meses vem sofrendo ameaçadas por parte do vizinho de sua mãe e, na referida data, estava fazendo a limpeza de um caminhão quando o suspeito se aproximou utilizando um facão e tentou lhe golpear. A vítima ainda contou que utilizou uma lavadora de alta pressão para jogar um jato de água contra o suspeito e se proteger do ataque se abrigando em seguida no quintal da casa de sua mãe.
Diante da situação, a equipe policial foi até a casa do suspeito e, após conversas com o filho do homem, ele saiu da residência e entregou o facão utilizado nas ameaças aos policiais.
Frente aos fatos, o suspeito foi preso e as partes envolvidas encaminhadas a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.