Jovem morre e três ficam em estado grave após acidente entre carro e moto

Redação - Folha Extra

IBAITI - Um jovem morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas vítimas de um acidente de trânsito registrado na tarde do último sábado (13). A colisão envolvendo uma moto e um carro aconteceu na rodovia PR435 no trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Policia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h30 e envolveu uma motocicleta Honda CB 250 Twister em um GM Classic.

Conforme os dados colhidos no local, o Classic transitiva pela rodovia no sentido Ibaiti ao bairro Campinhos quando, na altura do km 44, acabou se envolvendo em uma colisão com a moto que atingiu a traseira do veículo que em seguida saiu da pista.

Com a violência do impacto, o jovem de 23 anos que conduzia a moto não resistiu e morreu no local. Um jovem de 22 anos que estava como passageiro na moto teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

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Já no Classic, estavam a condutora, uma jovem de 19 anos, e uma mulher de 51 anos como passageira. Elas também tiveram ferimentos graves sendo socorridas e encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico.

Frente aos fatos, foi acionada a equipe do IML de Jacarezinho para recolher o corpo da vítima fatal.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.