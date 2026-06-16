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Incêndio destrói carro de trabalhador, mas Bíblia encontrada intacta chama atenção após tragédia no Norte Pioneiro

Veículo e mercadorias foram consumidos pelas chamas dentro da garagem, causando prejuízo estimado em R$ 35 mil; entre os destroços, uma Bíblia permaneceu intacta por dentro e impressionou a família

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/06/2026 às 16h01
Incêndio destrói carro de trabalhador, mas Bíblia encontrada intacta chama atenção após tragédia no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um incêndio destruiu completamente o carro de um trabalhador na manhã desta terça-feira (16), na Vila Moreira, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O veículo estava estacionado na garagem da residência quando foi tomado pelas chamas, provocando momentos de desespero e deixando um prejuízo estimado em R$ 35 mil. A Bíblia no painel não foi destruída, e chamou a atenção.

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O automóvel pertencia a Márcio, que utilizava o veículo diariamente para trabalhar. Além da perda do carro, roupas que ele comercializava e que estavam armazenadas no interior do veículo também foram consumidas pelo fogo.

Segundo o proprietário, a manutenção do automóvel estava em dia e nada indicava que o incêndio pudesse acontecer.

Márcio relatou que acordou pela manhã e ligou o carro para aquecer o motor. Em seguida, retornou para dentro da casa para tomar café. Poucos minutos depois, ao voltar para a garagem, encontrou o veículo completamente em chamas.

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“Só deu tempo de tirar o carro da minha esposa da garagem e salvar algumas peças de roupa”, contou.

Apesar da gravidade da situação e do risco de explosão, o fogo não atingiu a residência. No entanto, o veículo ficou totalmente destruído e as mercadorias que estavam em seu interior foram reduzidas a cinzas.

Após o incêndio, um detalhe encontrado entre os destroços chamou a atenção da família e de moradores que acompanharam a ocorrência. Uma Bíblia que estava sobre o painel do carro foi localizada em meio aos restos do veículo. A capa foi atingida pelas chamas, mas as páginas internas permaneceram intactas.

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A cena rapidamente repercutiu entre familiares, amigos e moradores da cidade, que se impressionaram ao ver o livro preservado mesmo após o incêndio que consumiu praticamente tudo ao redor.

As causas do incêndio não foram divulgadas até o momento.

As informações são de Wagner Repórter.

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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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