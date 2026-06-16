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Polícia prende suspeito de matar indígena no Norte Pioneiro

Crime aconteceu em São Jerônimo da Serra e vítima foi morta a facadas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
16/06/2026 às 16h31
Polícia prende suspeito de matar indígena no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação - Polícia Civil.

Redação - Folha Extra

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - A Polícia Civil está investigando um homicídio registrado nesta segunda-feira (15) em uma reserva indígena situada ao município de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro. Uma confusão entre dois indígenas terminou com a vítima morta a facadas e o suspeito preso.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, por volta das 17h30 os agentes formam informados pelo cacique da terra indígena Barão de Antonina de sobre uma tentativa de homicídio onde um indígena havia sido esfaqueado. Ainda segundo o relato, a vítima havia sido encaminhada ao hospital.

No local, a equipe médica informou os agentes de que a vítima apresentava quadro clínico grave devido as lesões sofridas por golpes de faca, inclusive, com parada cárdio respiratória sendo necessária sua transferência para uma unidade avançada. Com isso, o paciente foi encaminhado a Santa Casa de Cornélio Procópio.

Em seguida, os policiais foram até a terra indígena onde o crime aconteceu e, no local, foram informados de que o suspeito de esfaquear a vítima estava detido na cadeia da reserva. Ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento onde relatou que a confusão aconteceu devido ao desaparecimento de seu aparelho celular. A faca utilizada no crime também foi apreendida.

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Já por volta das 23h30, os policiais foram informados de que a vítima, identificada como Tarciso, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O suspeito permanece preso e o caso segue sendo investigado.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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São Jerônimo da Serra - PR
São Jerônimo da Serra - PR
São Jerônimo da Serra é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 10 de outubro de 1947. Sua economia é voltada para a agricultura, destacando-se no cultivo de café, milho e feijão. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, São Jerônimo da Serra oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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