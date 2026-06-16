Como investimentos bilionários transformaram o Norte Pioneiro nos últimos oito anos

Na educação superior, uma das conquistas mais simbólicas para o Norte Pioneiro foi o anúncio do curso de Medicina da UENP. Foto: Reprodução/AEN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Durante décadas, o Norte Pioneiro foi um território castigado e afligido pela extrema pobreza. A região, que ficou marcada pelo apelido de “Ramal da Fome”, pelo isolamento e falta de oportunidades, atravessa hoje um dos maiores ciclos de transformação de sua história. Desde 2019, sob duas gestões consecutivas do governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Governo do Paraná tem remodelado a realidade regional, levando obras, serviços e desenvolvimento a municípios que por muitos anos estiveram à margem do crescimento estadual.

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A mudança não ficou apenas nos indicadores. Ela pode ser vista nas estradas que encurtaram distâncias, nos hospitais que ampliaram atendimentos, nas universidades que receberam investimentos históricos e nas milhares de famílias beneficiadas por programas habitacionais. Ao longo dos últimos anos, o Norte Pioneiro passou por uma das maiores ondas de investimentos públicos de sua história, alterando significativamente a realidade de municípios que por décadas aguardaram por obras estruturantes.

Os avanços registrados nos últimos anos são acompanhados por um volume expressivo de recursos públicos. Desde 2019, o Governo do Paraná destinou mais de R$ 2,3 bilhões ao Norte Pioneiro por meio de obras, equipamentos e projetos de infraestrutura urbana. No período, a saúde da região foi reforçada com mais de R$ 100 milhões de investimentos do Estado. A educação superior também recebeu aportes milionários nos últimos sete anos. Apenas para a Universidade Estadual do Norte Pioneiro (UENP), Ratinho Junior autorizou mais de R$ 42 milhões.

Estes recursos chegaram aos 46 municípios da região e financiaram desde grandes intervenções em infraestrutura até projetos voltados à habitação, geração de emprego e renda, e projetos que transformaram o dia a dia de trabalhadores, estudantes, moradores que necessitam da saúde pública e reconfigurando a qualidade de vida da população.

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O avanço da saúde na gestão Ratinho Junior

A saúde do Norte Pioneiro foi uma das áreas mais beneficiadas pelos investimentos do Governo desde 2019. Entre obras, equipamentos, ambulâncias, fortalecimento da atenção básica e ampliação da rede hospitalar, os aportes superam R$ 110 milhões e ajudaram a transformar a estrutura de atendimento em dezenas de municípios.

Ratinho Junior teve papel decisivo durante a pandemia da Covid-19. O governador autorizou o aumento dos leitos hospitalares, que foram essenciais para salvar vidas e evitar o colapso do sistema da saúde regional. Os hospitais regionais de Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio receberam novos leitos de enfermaria e UTI, fortalecendo a capacidade de atendimento em um dos momentos mais críticos da história mundial.

Entre obras, equipamentos, ambulâncias, fortalecimento da atenção básica e ampliação da rede hospitalar, os aportes superam R$ 110 milhões. Foto: Reprodução/AEN

Além do enfrentamento à pandemia, os investimentos alcançaram diferentes áreas da assistência. Foram destinados R$ 29,7 milhões para fortalecer as Unidades Básicas de Saúde e a Rede de Atenção à Saúde das 18ª e 19ª Regionais, além de recursos para saúde mental, reabilitação multiprofissional, saúde bucal e programas voltados à saúde da mulher. O Hospital Regional de Santo Antônio da Platina também recebeu o projeto “Bate, bate, coração”, voltado ao acompanhamento materno-infantil.

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Outro marco da gestão foi a implantação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Jacarezinho. Considerado uma das principais conquistas da saúde regional nas últimas décadas, o empreendimento recebeu mais de R$ 22,6 milhões para construção e outros R$ 3,5 milhões para equipamentos e estruturação. A unidade foi planejada para atender os 22 municípios da região, ampliando o acesso a consultas, exames e atendimentos especializados, reduzindo deslocamentos e encurtando o tempo de espera dos pacientes.

Os investimentos também contemplaram a renovação da frota da saúde, com a entrega de ambulâncias, UTIs móveis, vans, micro-ônibus e veículos destinados ao transporte sanitário. Entre 2019 e 2026, somente nesta área foram aplicados mais de R$ 16,5 milhões, reforçando a capacidade de atendimento e garantindo mais agilidade no acesso aos serviços de saúde para a população do Norte Pioneiro.

Governador tira do papel o sonho da BR-153

Durante décadas, a duplicação da BR-153 foi tratada como uma necessidade urgente para o Norte Pioneiro, mas permaneceu apenas no campo das promessas. Principal corredor logístico da região e uma das mais importantes rodovias do Paraná, a estrada ficou marcada pelo intenso fluxo de veículos, acidentes frequentes e gargalos que limitavam o desenvolvimento regional.

A situação começou a mudar na gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Após anos de espera, a duplicação da BR-153 saiu do papel e se tornou uma das principais obras de infraestrutura que estão sendo realizadas no Norte Pioneiro. O projeto representa não apenas mais segurança para motoristas, mas também um impulso para a economia, facilitando o escoamento da produção agrícola, industrial e comercial da região.

As obras começaram ainda em 2025, com um investimento de R$ 600 milhões. O acordo firmado entre o Governo do Estado, apoiado pelo Governo Federal, com a concessionária EPR Litoral Pioneira, responsável pela obra, ainda prevê mais de R$ 60 bilhões em novas obras ao longo dos próximos 30 anos, reconfigurando o Norte Pioneiro.

Ratinho Junior transforma promessas em obras

Por décadas, ruas sem pavimentação foram um símbolo das dificuldades enfrentadas pelos municípios do Norte Pioneiro. A poeira no tempo seco e o barro durante as chuvas faziam parte do cotidiano da população. Hoje, impulsionada por investimentos milionários do Governo do Paraná, a região vive uma das maiores transformações urbanas de sua história.

Em 2023, o governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou um dos mais ambiciosos programas de pavimentação urbana da história do Paraná: o Asfalto Novo, Vida Nova. Com o objetivo de eliminar ruas de chão batido e levar mais qualidade de vida à população, a iniciativa vem transformando a realidade de municípios em todo o Estado. No Norte Pioneiro, os investimentos já ultrapassam R$ 140 milhões em obras concluídas, em execução e autorizadas para licitação, além de outros projetos que seguem em análise para futuras liberações.

Ratinho Junior criou um legado na região: tirar promessas do papel, assim como a duplicação da BR-153. Foto: EPR Litoral Pioneiro

A infraestrutura urbana da região também foi alavancada nos últimos sete anos. Obras, equipamentos e investimentos da Secretaria das Cidades, aprovados pelo governador, somam mais de R$ 2,3 bilhões na região. Para o governo, as obras de maior destaque no setor são a consolidação da área industrial em Cornélio Procópio e importantes obras de drenagem em Santo Antônio da Platina, que juntas somam mais de R$ 46 milhões em investimentos.

Uma das obras mais emblemáticas nos últimos anos foi a duplicação da PR-092, em Siqueira Campos. O governo investiu R$ 66 milhões para duplicar quatro quilômetros da rodovia. Além disso, a obra contou com construção de quatro trincheiras no trecho: duas delas na interseção com a PR-424, no acesso a Salto do Itararé, e duas trincheiras na ligação com a PRC-272, que dá acesso a Tomazina.

Uma gestão que apostou na educação

Enquanto a infraestrutura ajudou a deixar para trás décadas de atraso e a saúde transformou o presente do Norte Pioneiro, a educação surge como a principal ferramenta para construir o futuro da região. E foi exatamente nisso que Ratinho Junior apostou em seus sete anos à frente do governo.

Nos últimos anos, o Governo do Paraná ampliou os recursos destinados ao ensino, à pesquisa e à inovação, fortalecendo instituições responsáveis pela formação de milhares de estudantes. Hoje, as salas de aula que antes funcionavam em estruturas precárias deram lugar a ambientes modernos, equipados com tecnologia, laboratórios especializados e espaços voltados à pesquisa e à inovação, criando condições para que alunos e professores desenvolvam conhecimento capaz de transformar a realidade da região.

Um dos principais exemplos é a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), que recebeu mais de R$ 42 milhões em investimentos entre 2020 e 2026. Os recursos foram destinados à modernização de laboratórios, ampliação da infraestrutura, aquisição de equipamentos, fortalecimento da pesquisa científica e incentivo à inovação, elevando a capacidade da instituição de formar profissionais qualificados e desenvolver projetos com impacto direto na região.

Para o reitor em exercício da UENP, Ricardo Aparecido Campos, os investimentos realizados nos últimos anos foram decisivos para ampliar a capacidade da universidade de formar profissionais e produzir conhecimento. “Os recursos permitiram ampliar nossa estrutura, modernizar laboratórios, adquirir equipamentos e fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Foram investimentos que elevaram o potencial da universidade e ampliaram sua contribuição para o desenvolvimento do Norte Pioneiro”, destacou.

Campos também ressaltou que os reflexos dos investimentos vão além dos muros da instituição. “Além de fortalecer a formação acadêmica, os recursos ampliaram os serviços oferecidos à população por meio das clínicas, do Hospital Veterinário e dos programas de extensão. Como resultado, conseguimos aumentar o alcance dos atendimentos à população e abrir caminho para novas conquistas, como a implantação do curso de Medicina em Cornélio Procópio”, afirmou.

Na educação superior, uma das conquistas mais simbólicas para o Norte Pioneiro foi o anúncio do curso de Medicina da UENP, uma demanda aguardada pela região há mais de 30 anos. Confirmado pelo Governo do Paraná em dezembro do ano passado, o projeto prevê investimentos superiores a R$ 85 milhões até 2031 e representa um marco histórico para a formação de profissionais da saúde e para o fortalecimento do atendimento médico regional. Para milhares de jovens do Norte Pioneiro, o sonho de cursar Medicina deixará de ser sinônimo de distância e mudança.

Além da UENP, os recursos destinados à educação contribuíram para fortalecer a estrutura de ensino em diversas frentes, consolidando o conhecimento e a qualificação profissional como ferramentas essenciais para sustentar o crescimento econômico e social do Norte Pioneiro nas próximas décadas.

Neste ano, Ratinho Junior encerra um ciclo de oito anos à frente do Governo do Paraná, e nas suas mãos, o Norte Pioneiro encontrou a saída de um passado marcado pelo estigma da pobreza para viver uma nova era de investimentos.