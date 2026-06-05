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Clima de Copa toma conta de Ibaiti: crianças e moradores transformam rua em torcida pelo Brasil

Projeto da prefeitura coloriu a rua Rua Mario de Souza Pina, na Vila Esperança, com o tradicional Canarinho e a mensagem “Rumo ao Hexa” estampados no asfalto

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
05/06/2026 às 14h54 Atualizada em 05/06/2026 às 15h02
Clima de Copa toma conta de Ibaiti: crianças e moradores transformam rua em torcida pelo Brasil
Arte está sendo pintada por crianças e moradores voluntários, por meio de um projeto da prefeitura. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Faltam apenas oito dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e a paixão pelo futebol já tomou conta das ruas. Camisas amarelas voltaram a aparecer, os álbuns de figurinhas seguem movimentando crianças e adultos, e uma tradição que marcou gerações de brasileiros começa a ganhar vida novamente: as ruas pintadas em apoio ao Brasil.

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Em Ibaiti, no Norte Pioneiro, a contagem regressiva para o Mundial ganhou cor, tinta e muita animação. Um projeto promovido pela prefeitura está transformando a rua Rua Mario de Souza Pina, na Vila Esperança, em um verdadeiro cenário de Copa do Mundo. O espaço recebeu desenhos do tradicional Canarinho, símbolo da Seleção Brasileira, além da frase que resume o sonho de milhões de torcedores: "Rumo ao Hexa".

“É sobre humanidade, afeto e criar memórias afetivas”

A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Lazer e Ensino Artístico e tem mobilizado moradores de diferentes idades. Crianças, jovens e adultos colocaram a mão na massa para ajudar a colorir a rua, criando um ambiente que já virou motivo de orgulho para a comunidade.

Segundo a diretora Silene Isabel da Silva Araújo, o objetivo é resgatar uma tradição que marcou diversas Copas e fortalecer o sentimento de união entre os moradores. “O objetivo principal foi guiar as famílias e os pequenos para que eles fossem os verdadeiros pintores, resgatando a tradicional e linda paixão brasileira de pintar as ruas para o mundial, celebrando com orgulho o amor pelo nosso país”, destacou.

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Os trabalhos começaram no dia 31 de maio, e rapidamente despertaram a curiosidade de quem passa pelo local. Nesta quinta-feira (04), aproveitando o feriado, os voluntários avançaram em mais uma etapa da pintura, deixando a obra próxima da conclusão. “É sobre humanidade, afeto e criar memórias afetivas”, enfatizou Silene.

Ao todo, cerca de 20 crianças participam diretamente da ação, além de moradores que decidiram colaborar de forma espontânea. A mobilização tem transformado a pintura em um momento de convivência e diversão para a comunidade.

"As crianças amaram participar do projeto, e os moradores também. Muita gente está se voluntariando para ajudar e fazer parte dessa construção", contou Silene.

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A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos neste sábado (06), quando o grupo voltará a se reunir para finalizar os últimos detalhes da arte que já vem chamando a atenção de moradores de diferentes bairros e também de pessoas que visitam a cidade.

“A escolha da Vila Esperança para receber a expansão das ruas pintadas não foi por acaso. A Diretoria buscou intencionalmente uma região mais carente do município, onde o acesso a eventos culturais e de lazer é mais difícil”, pontuou.

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