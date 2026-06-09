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Acidente entre caminhão e van deixa homem ferido na BR153

Colisão entre os dois veículos aconteceu no trecho da rodovia que passa por Ibaiti

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/06/2026 às 15h18
Acidente entre caminhão e van deixa homem ferido na BR153
Foto: Ilustrativa - Reprodução Internet

Redação - Folha Extra

IBAITI - Um acidente de trânsito envolvendo uma van e um caminhão deixou um homem ferido na noite desta segunda-feira (08). A colisão entre os dois veículos aconteceu na rodovia BR153 no trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h00 e envolveu um caminhão e uma van. Com o impacto, um homem de 47 anos teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para avaliação médica.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Rodoviária Estadual que esteve no local orientando o trânsito e adotou as medidas cabíveis ao caso.

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