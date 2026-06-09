Acidente entre caminhão e van deixa homem ferido na BR153

Redação - Folha Extra
IBAITI - Um acidente de trânsito envolvendo uma van e um caminhão deixou um homem ferido na noite desta segunda-feira (08). A colisão entre os dois veículos aconteceu na rodovia BR153 no trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h00 e envolveu um caminhão e uma van. Com o impacto, um homem de 47 anos teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para avaliação médica.
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Rodoviária Estadual que esteve no local orientando o trânsito e adotou as medidas cabíveis ao caso.