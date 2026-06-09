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Veja o vídeo: Bebê nasce na garagem de casa e pai vira herói ao salvar filho com cordão enrolado no pescoço no Norte Pioneiro

Mayra de Jesus Teixeira Tonche deu à luz antes que o socorro pudesse chegar; recém-nascido de Ibaiti ficou sem respirar por alguns instantes e foi salvo pelo próprio pai em meio ao desespero

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
09/06/2026 às 11h05 Atualizada em 09/06/2026 às 11h34
Veja o vídeo: Bebê nasce na garagem de casa e pai vira herói ao salvar filho com cordão enrolado no pescoço no Norte Pioneiro
Nascimento de Rodolpho estava previsto para o dia 19, mas ele tinha outros planos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - O que era para ser apenas mais uma ida ao hospital acabou se transformando em momentos de tensão, desespero e felicidade para uma família de Ibaiti, no Norte Pioneiro. O pequeno Rodolpho Teixeira Tonche Neto nasceu na garagem de casa, antes mesmo da chegada do socorro, e precisou ser salvo pelo próprio pai após nascer com o cordão umbilical enrolado no pescoço. A história terminou bem e emocionou vizinhos e moradores da região.

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Tudo começou na manhã do último domingo (07), quando Mayra de Jesus Teixeira Tonche passou a sentir contrações cada vez mais frequentes. Apesar do desconforto, ela não imaginava que estava prestes a dar à luz. Dois dias antes, durante uma avaliação médica realizada na sexta-feira (05), havia sido informada de que o nascimento de Rodolpho estava previsto apenas para o dia 19 de junho. Convencida de que ainda havia tempo, decidiu permanecer em casa. Mas o bebê tinha outros planos.

"Eu entrei em desespero", disse o pai

Segundo o marido, Pablo Rodolpho Teixeira Tonche, as contrações começaram a ficar cada vez mais intensas e frequentes ao longo da manhã. Na tentativa de aliviar as dores, Mayra entrou no chuveiro e permaneceu alguns minutos sob a água quente. No entanto, o que parecia ser apenas contrações comuns, se tornou o início do trabalho de parto.

Percebendo que os intervalos entre as contrações diminuíam cada vez mais, o casal decidiu seguir para o hospital. As crianças foram colocadas no carro, as malas já estavam prontas e tudo indicava que daria tempo de chegar à maternidade. Mas, ao entrar no veículo, Mayra foi surpreendida por uma contração extremamente forte. Sem conseguir permanecer sentada, ela desceu do carro e caminhou até a garagem. Foi naquele momento que percebeu que não conseguiria chegar ao hospital a tempo.

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“Ela falou: ‘amor, vai nascer, não vai dar tempo’. Naquele momento entrei em desespero”, contou Pablo em entrevista com a Folha.

Enquanto tentava acionar o SAMU para socorrer a esposa, o parto evoluiu rapidamente. Em questão de minutos, Mayra deu à luz na garagem, sem qualquer assistência médica. O momento foi gravado por uma câmera de segurança da casa. Veja o vídeo abaixo.

“Eu já não sabia o que fazer. Tentava falar com o SAMU pelo celular, meus dois filhos pequenos estavam dentro do carro e o bebê acabava de nascer. Foi um momento de desespero total”, relembrou o pai.

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Contudo, o momento mais crítico veio logo em seguida. Ao olhar para o pequeno Rodolfo, Pablo percebeu que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê. O recém-nascido começou a ficar arroxeado e parou de reagir normalmente. Com a esposa ainda ligada ao filho pelo cordão e uma filha de dois anos e outro menino de cinco anos dentro do carro, o pai precisou agir rapidamente.

“Ele estava ficando roxinho. Eu vi que o cordão estava enrolado no pescoço dele. Foi Deus que me conduziu naquele momento. Minha alma saiu do corpo. Eu estava em choque, mas consegui desenrolar o cordão e salvar meu filho”, contou emocionado.

Enquanto isso, vizinhos perceberam a movimentação e correram para ajudar. Uma moradora trouxe uma toalha para aquecer o bebê e dar suporte à família até a chegada do atendimento médico.

Mayra lembra que tudo aconteceu tão rápido que mal teve tempo de processar o que estava acontecendo.

“Eu senti que a cabeça dele já estava aparecendo. Na contração seguinte, ele nasceu. Minha reação foi apenas segurar o bebê para que ele não caísse. Depois fiquei em choque. Quando vi o cordão enrolado, já não conseguia pensar em nada”, relatou.

Após conseguirem estabilizar o recém-nascido, a família foi levada para atendimento médico. Apesar do susto, mãe e filho passam bem.

Hoje, o que poderia ter terminado em tragédia é lembrado como um dos momentos mais marcantes da vida do casal. Entre o medo, a correria e a adrenalina, ficou a certeza de que o pequeno Rodolpho escolheu seu próprio momento para chegar ao mundo, e encontrou no pai o primeiro herói da sua história.

              Vídeo: Reprodução/@mayraa_tonche/PortalCuriúva.

Foto: Ilustrativa - Reprodução Internet
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