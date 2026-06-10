Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Polícia Civil investiga Rinhas de Galo após resgatar animal ferido no Norte Pioneiro

Animal foi encontrado com diversos ferimentos em Cornélio Procópio. Polícia encontrou esporas e agulhas que eram utilizados nas rinhas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
10/06/2026 às 16h30
Polícia Civil investiga Rinhas de Galo após resgatar animal ferido no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - A Polícia Civil do Paraná resgatou um galo com diversos ferimentos compatíveis com a prática de rinha, as famosas “brigas de galo”, no Norte Pioneiro. O resgate aconteceu em Cornélio Procópio, nesta terça-feira (09).

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pelo delegado Adriano Diogo, a ação foi realizada em conjunto com o Instituto Água e Terra, após denúncias que levaram a polícia à descoberta das práticas. No local, além do resgate, foram apreendidos diversos materiais utilizados na atividade ilegal, como agulhas.

Durante a fiscalização, o delegado da PCPR afirma que os agentes encontraram e apreenderam protetores de espora, esporas artificiais e agulhas, objetos que são utilizados com frequência em rinhas de galo.

O animal foi encontrado com machucados que reforçaram a prática ilegal, e foi recolhido para cuidados. “O animal apresentava diversos ferimentos e foi recolhido pelo IAT para receber os cuidados necessários”, disse o delegado.

Continua após a publicidade

No entanto, até o momento, os responsáveis e envolvidos na atividade, que configura como crime de maus-tratos a animais, não foram identificados, e a Polícia Civil continua investigando o caso para identificar todos os envolvidos.

Porque a “Briga de Galo” é crime?

A rinha de galo é crime porque submete os animais a sofrimento extremo, mutilações, estresse e pode levar à morte, o que se enquadra legalmente como maus-tratos. A prática serve ao lucro através de apostas e é proibida por violar o direito constitucional dos animais à proteção contra a crueldade.

Em algumas brigas, os animais são colocados para lutar até a exaustão, mas em outras, até a morte. Para isso, eles são treinados pelos envolvidos. O uso de esporas artificiais de metal, ou lâminas nas patas para aumentar a gravidade de ferimentos é comum.

Continua após a publicidade

O que diz a Lei no Brasil?

A prática é proibida em todo o território nacional e severamente punida por diferentes âmbitos da legislação brasileira. A Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 criminaliza, no Art. 32, o ato de praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A pena prevista é de detenção, podendo chegar a um ano de prisão, além do pagamento de multa.

Mais de 100 objetos foram recuperados. Foto: Divulgação
PROFANAÇÃO Há 1 dia

Santos, crucifixos e placas de túmulos: grupo é preso após furto em cemitério no Norte Pioneiro

Perseguição da ROTAM terminou com a recuperação de mais de 100 objetos furtados; entre os envolvidos estão adolescentes e um casal que já havia sido preso pelo mesmo crime

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Homem é preso após furtar objetos da casa do próprio pai

Ocorrência foi registrada na cidade de Cornélio Procópio e um comparsa do suspeito fugiu da abordagem policial

 Foto: PMPR
APREENSÃO Há 4 dias

Cão farejador revela carga suspeita de contrabando com 46 celulares em ônibus no Norte Pioneiro

Passageiro de 41 anos disse que receberia R$ 600 para transportar a mala de Foz do Iguaçu a São Paulo; bagagem continha celulares, tablets e vestígios de maconha, segundo a polícia.

 Imagem ilustrativa. Foto: Divulgação
FURTO Há 4 dias

Entregador é suspeito de furtar celular de idoso dentro de apartamento no Norte Pioneiro

Morador de 60 anos afirma que aparelho desapareceu durante a entrega de uma estante; suspeito deixou o local antes que o furto fosse percebido

Em um dos casos, o homem fingiu que doaria dinheiro, e furtou o cofre. Foto: Divulgação
SÉRIE DE FURTOS Há 5 dias

Vídeo: homem finge fazer doação e furta cofre de doação para Hospital do Câncer no Norte Pioneiro; vários furtos aconteceram

Suspeito usava diferentes estratégias para enganar os comerciantes e levar dinheiro que seria destinado a pacientes em tratamento em Cornélio Procópio; Polícia Civil conseguiu identificá-lo e ele acabou preso

Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3469 11-06-2026 Há 6 horas

ED 3469 11-06-2026
INVESTIGAÇÃO Há 7 horas

Polícia ouve testemunhas e intensifica investigação sobre morte de bebê de dois anos em Wenceslau Braz
NORTE PIONEIRO Há 9 horas

Polícia Civil investiga Rinhas de Galo após resgatar animal ferido no Norte Pioneiro
PREVENÇÃO Há 9 horas

Defesa Civil faz mapeamento de áreas de risco em Arapoti
NORTE PIONEIRO Há 9 horas

Governo do Paraná avança em projeto de pavimentação da PR-436 em Ibaiti

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados