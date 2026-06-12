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Ladrão é pego furtando mercadinho e diz que trocaria produtos por drogas no Norte Pioneiro

Suspeito foi monitorado pelo proprietário através de câmeras de segurança, contido após o furto e acabou preso em flagrante pela Polícia Militar em Cornélio Procópio

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/06/2026 às 13h58
Ladrão é pego furtando mercadinho e diz que trocaria produtos por drogas no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem de 28 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (12) após furtar mercadorias de um estabelecimento comercial em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime e afirmou que pretendia trocar os produtos furtados por entorpecentes.

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A ocorrência foi registrada por volta das 03h13 na Rua Astério Valim Vilela. De acordo com a PM, a equipe foi acionada para atender uma situação de furto em andamento, sendo informada de que o proprietário do comércio havia conseguido conter o suspeito próximo à linha férrea até a chegada dos policiais.

No local, os agentes abordaram o homem, que faz uso de tornozeleira eletrônica. Em conversa com a equipe, o comerciante relatou que seu estabelecimento vinha sendo alvo de furtos recorrentes e que, por isso, passou a monitorar as imagens das câmeras de segurança.

Durante o acompanhamento das câmeras, o proprietário percebeu um indivíduo com características semelhantes às do autor dos furtos anteriores entrando no estabelecimento. Segundo o relato, o suspeito vestia uma blusa marrom, calça jeans e carregava uma bolsa camuflada.

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As imagens mostraram o homem colocando diversas mercadorias dentro da bolsa e também em uma sacola rosa. Em seguida, ele deixou o local sem realizar o pagamento dos produtos.

Ao notar a ação, o comerciante decidiu seguir o suspeito e conseguiu abordá-lo nas proximidades do estabelecimento, mantendo-o no local até a chegada da Polícia Militar.

Durante a revista, os policiais encontraram diversas mercadorias furtadas em posse do homem. Conforme registrado pela PM, ele confessou o furto e declarou que pretendia trocar os produtos por drogas.

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Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os objetos recuperados, para os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação.

Foto: Reprodução/Tarobá
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Cornélio Procópío - PR
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Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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