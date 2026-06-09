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Santos, crucifixos e placas de túmulos: grupo é preso após furto em cemitério no Norte Pioneiro

Perseguição da ROTAM terminou com a recuperação de mais de 100 objetos furtados; entre os envolvidos estão adolescentes e um casal que já havia sido preso pelo mesmo crime

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
09/06/2026 às 15h24
Santos, crucifixos e placas de túmulos: grupo é preso após furto em cemitério no Norte Pioneiro
Mais de 100 objetos foram recuperados. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma ação da Polícia Militar recuperou mais de 100 peças furtadas de um cemitério e terminou com a prisão de suspeitos envolvidos no crime na noite desta segunda-feira (08), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

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A ocorrência teve início quando policiais da ROTAM realizavam patrulhamento pela PR-160 e desconfiaram de um veículo parado às margens da rodovia. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista acelerou e tentou fugir.

Os policiais iniciaram o acompanhamento e a perseguição terminou nas proximidades da linha férrea da cidade. Durante a abordagem, a equipe encontrou uma grande quantidade de objetos furtados de túmulos e jazigos.

Entre os materiais recuperados estavam placas de identificação, imagens de santos, crucifixos e diversas peças fabricadas em bronze, alumínio e aço. Ao todo, mais de 100 itens foram apreendidos.

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No carro estavam um homem, uma mulher e três crianças. Segundo as investigações, os objetos haviam sido furtados por dois adolescentes, que posteriormente negociariam a venda das peças para o casal abordado pelos policiais.

Conforme a Polícia Militar, os adolescentes possuem antecedentes por envolvimento com o tráfico de drogas. Eles já haviam sido apreendidos anteriormente, mas permaneciam em liberdade por serem menores de idade.

O casal apontado como receptador das peças também possui histórico criminal. De acordo com a PM, ambos utilizavam tornozeleira eletrônica e já haviam sido presos anteriormente pelo mesmo tipo de crime.

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A suspeita é de que os objetos seriam revendidos como sucata ou comercializados de forma irregular, aproveitando o valor dos metais presentes nas peças furtadas.

O caso gerou indignação entre moradores de Cornélio Procópio, principalmente pelo fato de os criminosos terem furtado objetos religiosos e peças que serviam como homenagem e identificação de pessoas sepultadas no cemitério.

Todo o material recuperado foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais. Agora, a Polícia Militar trabalha para identificar as famílias proprietárias dos objetos e realizar a devolução das peças.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, e o caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Com informações de Wagner Repórter.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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