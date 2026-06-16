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Homem é espancado a pauladas no meio da rua no Norte Pioneiro

Autor alegou que a vítima teria invadido sua casa e proferido ameaças antes das agressões; caso aconteceu em Cornélio Procópio

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/06/2026 às 10h39
Homem é espancado a pauladas no meio da rua no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma confusão virou caso de polícia em Cornélio Procópio na tarde desta segunda-feira (15). Um homem de 41 anos solicitou socorro após ser espancado a pauladas no meio da rua. No entanto, durante as diligências, o autor das agressões contou que a vítima teria feito ameaças contra ele, e invadido sua casa momentos antes.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na Rua Bem Te Vi, onde, segundo a solicitação, havia um homem vítima de agressões, e que uma equipe do SAMU já estava a caminho. No local, as equipes encontraram o homem sentado no chão, com sangramento na boca, lesão na perna direita e suspeita de fratura no braço esquerdo.

Indagado sobre a situação, ele contou que estava indo para a casa de sua filha quando um homem conhecido por ele o agrediu com pauladas. Ele foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

Diante das informações, a PM se deslocou até a residência do autor, e o encontrou. Questionado sobre as acusações, o homem relatou que vem sofrendo ameaças por parte da vítima, e que as agressões aconteceram porque o mesmo invadiu sua casa. Depois de bater no homem dentro do seu terreno, o autor correu atrás dele e o agrediu com pauladas no meio da rua.

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Com isso, o homem, de 36 anos, autor das agressões, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

O caso deverá ser investigado.

Foto: Divulgação
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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