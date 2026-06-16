Homem é espancado a pauladas no meio da rua no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma confusão virou caso de polícia em Cornélio Procópio na tarde desta segunda-feira (15). Um homem de 41 anos solicitou socorro após ser espancado a pauladas no meio da rua. No entanto, durante as diligências, o autor das agressões contou que a vítima teria feito ameaças contra ele, e invadido sua casa momentos antes.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na Rua Bem Te Vi, onde, segundo a solicitação, havia um homem vítima de agressões, e que uma equipe do SAMU já estava a caminho. No local, as equipes encontraram o homem sentado no chão, com sangramento na boca, lesão na perna direita e suspeita de fratura no braço esquerdo.

Indagado sobre a situação, ele contou que estava indo para a casa de sua filha quando um homem conhecido por ele o agrediu com pauladas. Ele foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

Diante das informações, a PM se deslocou até a residência do autor, e o encontrou. Questionado sobre as acusações, o homem relatou que vem sofrendo ameaças por parte da vítima, e que as agressões aconteceram porque o mesmo invadiu sua casa. Depois de bater no homem dentro do seu terreno, o autor correu atrás dele e o agrediu com pauladas no meio da rua.

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Com isso, o homem, de 36 anos, autor das agressões, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

O caso deverá ser investigado.