Destinos do Norte Pioneiro ganham destaque em Feira Internacional de Turismo

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A região do Norte Pioneiro do Paraná está entre os destaques da Feira de Turismo e Negócios, um dos principais eventos da programação do Festival Internacional de Turismo Cataratas (FITCataratas), realizado em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Representada pela Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi), a região participa da feira com a apresentação de destinos, atrativos e produtos turísticos de 23 municípios.

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O evento, que acontece no Rafain Palace Hotel & Convention, reúne mais de 1,2 mil marcas expositoras em um espaço superior a 7 mil metros quadrados. A expectativa da organização é receber mais de 12 mil visitantes durante os dois dias de programação.

A participação do Norte Pioneiro ocorre dentro do estande do Viaje Paraná, órgão responsável pela promoção turística do Estado. No local, representantes das Instâncias de Governança Regionais (IGRs) apresentam aos visitantes as potencialidades de cada território turístico paranaense, fortalecendo a divulgação dos destinos junto a operadores, agentes de viagens e profissionais do setor.

Durante a feira, a Atunorpi lançou um novo guia turístico regional, material que reúne informações sobre atrativos, roteiros e experiências disponíveis nos municípios associados. A iniciativa busca ampliar a visibilidade da região e facilitar o acesso de turistas às opções de lazer, cultura, natureza, gastronomia e turismo rural existentes no Norte Pioneiro.

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Segundo representantes da entidade, a presença no evento permite divulgar os destinos da região em âmbito nacional e internacional, além de ampliar oportunidades de negócios e parcerias para o setor turístico local.

A abertura oficial da feira contou com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, que visitou os estandes do Governo do Estado e conheceu atrações apresentadas pelos expositores. O secretário estadual do Turismo, Luciano Bartolomeu, e o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, também participaram das atividades.

Além da exposição de destinos turísticos, o evento foi marcado pelo lançamento da Rede de Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs), iniciativa coordenada pelo Sebrae/PR, Fecomércio PR e parceiros. A proposta é integrar os municípios paranaenses reconhecidos como destinos turísticos inteligentes, promovendo o desenvolvimento do setor e fortalecendo a presença do Paraná no cenário turístico brasileiro.