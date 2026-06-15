Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Destinos do Norte Pioneiro ganham destaque em Feira Internacional de Turismo

Atunorpi apresentou mais de 20 destinos e também produtos da região em evento realizado em Foz do Iguaçu

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
15/06/2026 às 14h01
Destinos do Norte Pioneiro ganham destaque em Feira Internacional de Turismo
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A região do Norte Pioneiro do Paraná está entre os destaques da Feira de Turismo e Negócios, um dos principais eventos da programação do Festival Internacional de Turismo Cataratas (FITCataratas), realizado em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Representada pela Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi), a região participa da feira com a apresentação de destinos, atrativos e produtos turísticos de 23 municípios.

Continua após a publicidade

O evento, que acontece no Rafain Palace Hotel & Convention, reúne mais de 1,2 mil marcas expositoras em um espaço superior a 7 mil metros quadrados. A expectativa da organização é receber mais de 12 mil visitantes durante os dois dias de programação.

A participação do Norte Pioneiro ocorre dentro do estande do Viaje Paraná, órgão responsável pela promoção turística do Estado. No local, representantes das Instâncias de Governança Regionais (IGRs) apresentam aos visitantes as potencialidades de cada território turístico paranaense, fortalecendo a divulgação dos destinos junto a operadores, agentes de viagens e profissionais do setor.

Durante a feira, a Atunorpi lançou um novo guia turístico regional, material que reúne informações sobre atrativos, roteiros e experiências disponíveis nos municípios associados. A iniciativa busca ampliar a visibilidade da região e facilitar o acesso de turistas às opções de lazer, cultura, natureza, gastronomia e turismo rural existentes no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

Segundo representantes da entidade, a presença no evento permite divulgar os destinos da região em âmbito nacional e internacional, além de ampliar oportunidades de negócios e parcerias para o setor turístico local.

A abertura oficial da feira contou com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, que visitou os estandes do Governo do Estado e conheceu atrações apresentadas pelos expositores. O secretário estadual do Turismo, Luciano Bartolomeu, e o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, também participaram das atividades.

Além da exposição de destinos turísticos, o evento foi marcado pelo lançamento da Rede de Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs), iniciativa coordenada pelo Sebrae/PR, Fecomércio PR e parceiros. A proposta é integrar os municípios paranaenses reconhecidos como destinos turísticos inteligentes, promovendo o desenvolvimento do setor e fortalecendo a presença do Paraná no cenário turístico brasileiro.

Continua após a publicidade
Salto do Itararé contará com R$ 17,8 milhões para a construção de uma creche, um barracão industrial e um Centro de Fisioterapia, e outras obras. Foto: Foto: Geraldo Bubniak/AEN
RECURSOS LIBERADOS Há 4 horas

Ratinho Junior libera R$ 45 milhões para obras em Salto do Itararé e Quatiguá

Recursos serão investidos em saúde, educação, pavimentação, infraestrutura urbana e compra de veículos e maquinários para os dois municípios do Norte Pioneiro

 Carreta Saúde da Mulher realizou 3.896 procedimentos e consultas em Wenceslau Braz. Foto: SESA
SAÚDE DA MULHER Há 9 horas

Programa do Governo leva mamografias e consultas gratuitas a cinco cidades do Norte Pioneiro

Carreta Saúde da Mulher chega a Congonhinhas nesta terça-feira (16) e também vai atender mulheres de Sapopema, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara e Nova Fátima

 Foto: SEDEF
NORTE PIONEIRO Há 9 horas

Governo doará óculos de grau para estudantes de 10 cidades da região

Segunda fase do Bons Olhos Paraná também levará atendimentos oftalmológicos e consultas especializadas gratuitas para alunos do Norte Pioneiro

 Foto: Divulgação.
CUSTOS DA CNH Há 1 dia

Ratinho Junior sanciona lei que reduz custos de exames da CNH pela metade

De acordo com o Governo do Paraná, a medida beneficia tanto os candidatos que buscam a primeira habilitação quanto os motoristas que precisam renovar a habilitação

 Foto: Divulgação.
AFALBETIZAÇÃO Há 1 dia

Escolas da região são premiadas pelo Governo do Paraná por destaque na alfabetização

Prêmio Alfabetiza Juntos foi entregue pelo próprio governador as instituições que alcançaram os melhores índices de alfabetização no estado

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3472 17-06-2026 Há 2 minutos

ED 3472 17-06-2026
FURTO FRUSTRADO Há 60 minutos

Guarda Municipal recupera carro furtado em apenas 40 minutos e prende suspeito em Jaguariaíva
ANTIGO RAMAL DA FOME Há 2 horas

Como investimentos bilionários transformaram o Norte Pioneiro nos últimos oito anos
EDUCAÇÃO E CULTURA Há 2 horas

Espetáculo circense leva diversão e conscientização ambiental a estudantes de Jaguariaíva
HOMICÍDIO Há 2 horas

Polícia prende suspeito de matar indígena no Norte Pioneiro

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 16 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Comic’Siq 2026: Quando a imaginação se torna encontro
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados