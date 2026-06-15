Escolas da região são premiadas pelo Governo do Paraná por destaque na alfabetização

Redação - Folha Extra

EDUCAÇÃO - O Governo do Paraná premiou nesta segunda-feira (15), em Curitiba, 300 escolas municipais de 154 cidades que alcançaram os melhores resultados em alfabetização no Estado. A entrega do Prêmio Alfabetiza Juntos foi realizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e integra as ações do programa Educa Juntos, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) em parceria com os municípios paranaenses.

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Entre as instituições reconhecidas estão diversas escolas da região do Norte Pioneiro e Campos Gerais. Em Ibaiti, receberam a premiação as escolas Daigles Aparecida de Carvalho, Pedro I, Teotônio Vilela e Manuel Ribas. No município de Tomazina, a Escola Ademar Haruo Ishii foi contemplada. Em Sengés, foram premiadas as escolas Aristides Pereira de Mello Netto e Durval Jorge. Também receberam reconhecimento a Escola Triolândia, de Ribeirão do Pinhal, as escolas Ana Maria Cezar e São Francisco de Assis, de Siqueira Campos, a Escola Elza Baptista Fonseca, de Jaguariaíva, além das escolas São José e Natal Panichi, de Joaquim Távora.

O prêmio reconhece o desempenho das instituições municipais que obtiveram os melhores resultados na Prova Paraná Mais, avaliação utilizada para acompanhar a aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. As escolas vencedoras receberam, simbolicamente, kits tecnológicos compostos por 30 Chromebooks e 30 headsets, além de placas em reconhecimento aos resultados alcançados.

Durante a cerimônia, Ratinho Junior destacou os investimentos realizados na educação básica e a parceria entre Estado e municípios para fortalecer a alfabetização das crianças paranaenses. Segundo ele, o trabalho conjunto tem contribuído para a melhoria dos indicadores educacionais desde os primeiros anos escolares.

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O desempenho das escolas é medido pelo Índice de Desenvolvimento Educacional do Paraná na Alfabetização (IDE-Alfa), indicador que integra o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (Saep). Os dados utilizados para a premiação são referentes ao ano letivo de 2024 e compõem os resultados divulgados em 2025.

De acordo com o Governo do Estado, atualmente cerca de 80% das crianças paranaenses estão alfabetizadas na idade considerada adequada. O índice coloca o Paraná entre os estados com os melhores resultados educacionais do país, refletindo o trabalho desenvolvido pelas redes municipais e estadual de ensino.