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Escolas da região são premiadas pelo Governo do Paraná por destaque na alfabetização

Prêmio Alfabetiza Juntos foi entregue pelo próprio governador as instituições que alcançaram os melhores índices de alfabetização no estado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
15/06/2026 às 15h38
Escolas da região são premiadas pelo Governo do Paraná por destaque na alfabetização
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

EDUCAÇÃO - O Governo do Paraná premiou nesta segunda-feira (15), em Curitiba, 300 escolas municipais de 154 cidades que alcançaram os melhores resultados em alfabetização no Estado. A entrega do Prêmio Alfabetiza Juntos foi realizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e integra as ações do programa Educa Juntos, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) em parceria com os municípios paranaenses.

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Entre as instituições reconhecidas estão diversas escolas da região do Norte Pioneiro e Campos Gerais. Em Ibaiti, receberam a premiação as escolas Daigles Aparecida de Carvalho, Pedro I, Teotônio Vilela e Manuel Ribas. No município de Tomazina, a Escola Ademar Haruo Ishii foi contemplada. Em Sengés, foram premiadas as escolas Aristides Pereira de Mello Netto e Durval Jorge. Também receberam reconhecimento a Escola Triolândia, de Ribeirão do Pinhal, as escolas Ana Maria Cezar e São Francisco de Assis, de Siqueira Campos, a Escola Elza Baptista Fonseca, de Jaguariaíva, além das escolas São José e Natal Panichi, de Joaquim Távora.

O prêmio reconhece o desempenho das instituições municipais que obtiveram os melhores resultados na Prova Paraná Mais, avaliação utilizada para acompanhar a aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. As escolas vencedoras receberam, simbolicamente, kits tecnológicos compostos por 30 Chromebooks e 30 headsets, além de placas em reconhecimento aos resultados alcançados.

Durante a cerimônia, Ratinho Junior destacou os investimentos realizados na educação básica e a parceria entre Estado e municípios para fortalecer a alfabetização das crianças paranaenses. Segundo ele, o trabalho conjunto tem contribuído para a melhoria dos indicadores educacionais desde os primeiros anos escolares.

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O desempenho das escolas é medido pelo Índice de Desenvolvimento Educacional do Paraná na Alfabetização (IDE-Alfa), indicador que integra o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (Saep). Os dados utilizados para a premiação são referentes ao ano letivo de 2024 e compõem os resultados divulgados em 2025.

De acordo com o Governo do Estado, atualmente cerca de 80% das crianças paranaenses estão alfabetizadas na idade considerada adequada. O índice coloca o Paraná entre os estados com os melhores resultados educacionais do país, refletindo o trabalho desenvolvido pelas redes municipais e estadual de ensino.

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