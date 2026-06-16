Polícia prende três suspeitos por executar homem em bar no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta terça-feira (16) resultou na prisão de três homens suspeitos de participação no assassinato de um homem de 51 anos em Salto do Itararé, no Norte Pioneiro. Entre os detidos estão o suposto mandante, o executor dos disparos e um homem apontado como auxiliar na ação criminosa.

Continua após a publicidade

As prisões ocorreram simultaneamente nas cidades de Salto do Itararé (PR) e Riversul (SP), após uma investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos com apoio das equipes de Tomazina e Itararé.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 9 de maio deste ano. A vítima estava em um bar quando foi surpreendida pelos criminosos e atingida por três disparos de arma de fogo. O homem morreu no local.

Após semanas de diligências e levantamento de informações, os investigadores conseguiram identificar os três envolvidos no homicídio qualificado. Com base nas provas reunidas durante a apuração, a Justiça expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os suspeitos.

Continua após a publicidade

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais encontraram mais de R$ 15 mil em dinheiro com o homem apontado como o autor dos disparos. O valor foi apreendido e poderá auxiliar no avanço das investigações.

Dois suspeitos foram presos em Salto do Itararé e encaminhados para a Cadeia Pública de Wenceslau Braz. O terceiro foi capturado em Riversul e levado para a unidade prisional de Itararé (SP).

Os três permanecem presos e à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias e a motivação do crime.