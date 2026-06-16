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Criminosos invadem casa e espancam homem e idoso no Norte Pioneiro

Ataque aconteceu durante a noite desta segunda-feira (15); vítimas foram surpreendidas dentro de casa, agredidas violentamente e encaminhadas ao hospital. Suspeitos foram presos pela Polícia Militar

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/06/2026 às 11h42
Criminosos invadem casa e espancam homem e idoso no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Uma invasão violenta registrada na noite desta segunda-feira (15) deixou um homem e um idoso feridos no distrito de Pau D’Alho do Sul, em Assaí, no Norte Pioneiro. Os suspeitos do ataque foram localizados e presos pela Polícia Militar poucas horas após a ocorrência.

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De acordo com informações da PM, a equipe foi acionada por volta das 22h22 após uma denúncia relatar a presença de uma pessoa morta em uma residência localizada nas proximidades da escola da comunidade. No entanto, ao chegar ao endereço, os policiais encontraram uma cena de destruição e constataram que duas vítimas estavam feridas dentro do imóvel.

O portão da residência havia sido derrubado, as janelas estavam quebradas e havia marcas de sangue espalhadas pelo chão. Ao entrarem na casa, os policiais encontraram dois homens, de 54 e 64 anos, com diversos ferimentos.

Segundo relato das vítimas, elas estavam no interior da residência quando começaram a ouvir barulhos do lado de fora. Em seguida, pedras foram arremessadas contra as janelas do imóvel. Pouco depois, os autores invadiram a casa e passaram a agredi-los violentamente.

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As vítimas informaram que o ataque foi praticado por um homem na presença de uma mulher. A motivação da agressão não foi informada e será apurada pela Polícia Civil.

Diante da gravidade dos ferimentos, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Os dois homens foram encaminhados ao Hospital Municipal para receber atendimento médico.

Após colher informações sobre os suspeitos, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências pela região e conseguiram localizar os envolvidos. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles. Ainda assim, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.

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O caso segue sob investigação. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

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Assaí é um município do norte do Paraná, fundado em 1943, marcado pela forte influência da imigração japonesa. Sua economia se baseia principalmente na agricultura, com destaque para o café, soja, milho e trigo. A cidade preserva tradições culturais nipônicas, refletidas em festas, gastronomia e costumes locais. Com população acolhedora, Assaí oferece qualidade de vida, união comunitária e belezas naturais, unindo desenvolvimento agrícola à preservação cultural e histórica de sua formação.
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