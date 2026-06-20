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Pessoas vão às ruas em Wenceslau Braz e pedem justiça pela morte da pequena Sarah

Comoção toma conta da cidade em caminhada marcada por emoção, silêncio e pedidos de respostas sobre a morte da menina de 9 anos

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
20/06/2026 às 12h54
Pessoas vão às ruas em Wenceslau Braz e pedem justiça pela morte da pequena Sarah
A mobilização aconteceu poucos dias após a morte de Sarah, ocorrida na última segunda-feira (15), no Hospital de Caridade São Sebastião. Foto Folha Extra

DA REDAÇÃO - WENCESLAU BRAZ

A dor pela perda da pequena Sarah Melechenco Ferreira de Oliveira, de apenas 9 anos, transformou-se em um forte clamor por justiça na manhã deste sábado em Wenceslau Braz. Moradores participaram de uma passeata pelas ruas da cidade para homenagear a menina e pedir esclarecimentos sobre as circunstâncias que envolveram sua morte.

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Vestidos de preto e branco, carregando balões, cartazes e faixas com a palavra "Justiça", familiares, amigos, autoridades e membros da sociedade percorreram as principais vias do município em uma manifestação pacífica marcada pela emoção e pela solidariedade à família.

A mobilização aconteceu poucos dias após a morte de Sarah, ocorrida na última segunda-feira (15), no Hospital de Caridade São Sebastião. O caso ganhou grande repercussão na cidade após os pais da menina relatarem que ela foi levada diversas vezes à unidade hospitalar nos dias anteriores ao falecimento, sem que a gravidade do quadro fosse identificada, o que sugere suposta negligencia medica.

Durante a caminhada, o sentimento predominante era de tristeza, mas também de busca por respostas. Muitos participantes carregavam mensagens pedindo que o caso seja investigado de forma rigorosa e transparente, para que todas as circunstâncias que levaram à morte da criança sejam esclarecidas.

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A manifestação reuniu pessoas de diferentes bairros da cidade e evidenciou a forte comoção que tomou conta da população desde a notícia da morte de Sarah. Em diversos momentos, participantes se emocionaram ao lembrar da menina e demonstrar apoio aos familiares.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Paralelamente, a Associação Beneficente São Sebastião, responsável pela administração do hospital, instaurou uma sindicância interna para apurar os atendimentos prestados à criança e analisar a atuação dos profissionais envolvidos.

 

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