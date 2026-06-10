Bebê de dois anos morre após ser atropelado por caminhão em Wenceslau Braz

Momento em que uma ambulância do município retornava do atendimento. Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma tragédia abalou moradores de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, na tarde desta quarta-feira (10). Um bebê de apenas dois anos morreu após ser atropelado por um caminhão no bairro Anjo da Guarda.

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Segundo informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, o acidente aconteceu por volta das 12h. Equipes de atendimento foram acionadas, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias que levaram ao atropelamento ainda estão sendo investigadas. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica do acidente nem sobre as condições em que a criança foi atingida pelo veículo.

A ocorrência mobilizou equipes de segurança e atendimento de emergência, além de causar grande comoção entre moradores da região. O caso segue sendo apurado pelas autoridades competentes.

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A Folha Extra acompanha a situação e atualizará esta reportagem assim que novas informações forem confirmadas.