Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

IML vai investigar causa da morte de bebê em Wenceslau Braz

Tragédia aconteceu na manhã da quarta-feira no bairro Anjo da Guarda

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/06/2026 às 14h40
IML vai investigar causa da morte de bebê em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Polícia Civil de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, vai investigar a morte de um bebê de dois anos registrada na manhã desta quarta-feira (10). O caso aconteceu no bairro Anjo da Guarda e a principal suspeita até o momento é que a situação possa ter sido um atropelamento.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a equipe de socorro da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência no bairro Anjo da Guarda onde uma criança teria sido atropelada. Assim que chegaram ao local, os socorristas constataram que a criança apresentava ferimento grave na cabeça e não tinha sinais vitais. Ainda assim, o menor foi socorrido e encaminhado ao hospital onde o médico plantonista atestou o óbito da criança.

A princípio, o caso foi apontado como um atropelamento onde a criança teria sido atingida por um caminhão, porém, segundo relatos de testemunhas, não havia marcas de pneus próximo a vítima na rua que é de chão batido. Outro detalhe que chamou a atenção dos moradores do bairro, é que um boi foi avistado perto do local onde a criança foi encontrada.

Diante da situação, a equipe da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas e circunstâncias da morte da criança. O corpo do bebê será recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho para realização de exames que apontem a causa da morte.

Continua após a publicidade
Foto: Divulgação
INVESTIGAÇÃO Há 8 horas

Polícia ouve testemunhas e intensifica investigação sobre morte de bebê de dois anos em Wenceslau Braz

Delegado responsável pelo caso iniciou a oitiva de testemunhas na tarde desta quarta-feira (10), enquanto o IML realiza exames que devem esclarecer a causa da morte da criança

 Momento em que uma ambulância do município retornava do atendimento. Foto: Folha Extra
TRAGÉDIA Há 14 horas

Bebê de dois anos morre após ser atropelado por caminhão em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (10), no bairro Anjo da Guarda; circunstâncias da tragédia ainda são apuradas pelas autoridades

 Foto: Divulgação.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL Há 1 dia

Projeto de hortas escolares fortalece educação ambiental em Wenceslau Braz

Iniciativa implantou hortas em todas as escolas municipais, proporcionando aos estudantes experiências práticas sobre cultivo de alimentos e sustentabilidade

 Foto: Divulgação/Com edição
FURTO Há 2 dias

Ladrões quebram vidro e furtam posto em Wenceslau Braz

Crime aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (07); dupla encapuzada invadiu o Posto Fox Millenium e levou dinheiro do caixa e produtos da conveniência

 Homem foi preso pela PM e levado à Delegacia. Foto: Folha Extra
FERIADO “QUENTE” Há 5 dias

Briga de casal acaba com homem preso em Wenceslau Braz

Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (04); homem foi preso após fazer ameaças contra a mulher

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3469 11-06-2026 Há 6 horas

ED 3469 11-06-2026
INVESTIGAÇÃO Há 7 horas

Polícia ouve testemunhas e intensifica investigação sobre morte de bebê de dois anos em Wenceslau Braz
NORTE PIONEIRO Há 9 horas

Polícia Civil investiga Rinhas de Galo após resgatar animal ferido no Norte Pioneiro
PREVENÇÃO Há 9 horas

Defesa Civil faz mapeamento de áreas de risco em Arapoti
NORTE PIONEIRO Há 9 horas

Governo do Paraná avança em projeto de pavimentação da PR-436 em Ibaiti

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados