IML vai investigar causa da morte de bebê em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Polícia Civil de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, vai investigar a morte de um bebê de dois anos registrada na manhã desta quarta-feira (10). O caso aconteceu no bairro Anjo da Guarda e a principal suspeita até o momento é que a situação possa ter sido um atropelamento.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a equipe de socorro da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência no bairro Anjo da Guarda onde uma criança teria sido atropelada. Assim que chegaram ao local, os socorristas constataram que a criança apresentava ferimento grave na cabeça e não tinha sinais vitais. Ainda assim, o menor foi socorrido e encaminhado ao hospital onde o médico plantonista atestou o óbito da criança.

A princípio, o caso foi apontado como um atropelamento onde a criança teria sido atingida por um caminhão, porém, segundo relatos de testemunhas, não havia marcas de pneus próximo a vítima na rua que é de chão batido. Outro detalhe que chamou a atenção dos moradores do bairro, é que um boi foi avistado perto do local onde a criança foi encontrada.

Diante da situação, a equipe da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas e circunstâncias da morte da criança. O corpo do bebê será recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho para realização de exames que apontem a causa da morte.