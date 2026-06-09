Ratinho Junior anuncia R$ 21 milhões para obras em cidade dos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta quarta-feira (03) um pacote de investimentos de R$ 21,1 milhões para a região da Represa dos Alagados, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O montante será destinado à pavimentação da Estrada Arichernes Carlos Gobbo e à construção da nova Ponte Preta.

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Localizada a cerca de 20 quilômetros do centro de Ponta Grossa, a região abriga o reservatório do Rio Pitangui, responsável pelo abastecimento do município. Além da importância hídrica, o local é um consolidado polo de turismo ecológico e lazer, reunindo chácaras, pesqueiros, mirantes e atividades náuticas com grande movimento nos fins de semana.

Ratinho Junior destacou que as intervenções vão potencializar o turismo e garantir a segurança viária. “Essa infraestrutura vai transformar a região, que poderá abrigar resorts e pousadas, ampliando o número de visitantes. Quem ganha é o motorista de aplicativo, de van e de ônibus, além do setor de restaurantes e hotelaria. É uma cadeia produtiva que cresce com esse investimento”, afirmou.

Além do ganho turístico, as obras modernizam o escoamento da produção agropecuária regional. Ponta Grossa é um dos principais entroncamentos logísticos do Paraná, conectando as principais rodovias federais e estaduais que trazem os grãos do Norte, Noroeste e Oeste, além de estados vizinhos.

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NOVA PONTE PRETA

A estrutura sobre o Rio Pitangui recebe investimento de R$ 2,1 milhões. O projeto foi desenvolvido pela Prefeitura de Ponta Grossa e viabilizado por meio de convênio com o Paranacidade, vinculado à Secretaria de Estado das Cidades (Secid).

A nova ponte terá 38 metros de extensão e nove metros de largura. A obra restabelecerá a ligação estratégica com o município de Carambeí, permitindo a retomada segura do tráfego de veículos leves, ônibus e caminhões que circulam diariamente pela região.

A Ponte Preta está localizada dentro do Parque Nacional dos Campos Gerais, uma Unidade de Conservação Federal.

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ESTRADA DO ALAGADOS

Os projetos de pavimentação da via avançam em duas frentes. Com o ato desta quarta-feira, foi autorizado o início dos trabalhos no segundo trecho, que compreende uma extensão de 12,02 quilômetros, entre a ponte sobre o Rio São Jorge e a divisa com o município de Castro.

Com aporte de R$ 19 milhões do Estado e execução da empresa Haya Transportes e Locação, o projeto prevê asfalto em uma área de 72 mil metros quadrados, incluindo serviços preliminares de drenagem e sinalização de trânsito. A previsão de entrega é para junho de 2027. Esta etapa é coordenada pela Secid, com recursos repassados pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

Paralelamente, os trabalhos nos primeiros 6,5 quilômetros da estrada seguem em execução, com investimento aproximado de R$ 10 milhões. A Estrada dos Alagados é uma rota essencial para os polos agrícolas dos Campos Gerais, utilizada diariamente para o transporte escolar e para o escoamento de safras locais.

MAIS INVESTIMENTOS

No evento, o governador também autorizou o início das obras de pavimentação asfáltica da Estrada do Buraco do Padre. As intervenções vão abranger o trecho que vai desde o acesso à PR-513 (Estrada de Itaiacoca) até a interseção com a entrada do Parque Buraco do Padre.

Ao todo, 5,3 quilômetros da via serão alargados para 6,3 metros, totalizando uma área de 33,3 mil metros quadrados. O projeto receberá serviços de drenagem (com sistema de sarjetas) e sinalização viária completa. A conclusão deste trecho está prevista para dezembro de 2026.

INFRAESTRUTURA URBANA

Além das ligações rurais, o Governo do Estado confirmou o pacote de investimentos anunciado no início da semana para a pavimentação de diversas vias urbanas em Ponta Grossa.

As melhorias de infraestrutura e asfalto vão beneficiar diretamente os moradores dos bairros Vila Leila Maria, Gralha Azul, Esplanada, Francelina, Santa Luiza, São Cristóvão, Santa Lúcia, Jardim Carvalho II, São Vicente de Paulo, Vila Odete, Madureira e Vicentin.

Também foram entregues 260 títulos de propriedade a moradores dos municípios de Campo Largo, Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, Ponta Grossa e Ortigueira, nos Campos Gerais. O processo de regularização fundiária realizado pelo Governo do Estado compreende uma área total de 1.049,1 hectares, equivalente a 1.470 campos de futebol.

PRESENÇAS

Estiveram presentes no evento o vice-governador Darci Piana; a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schimidt; o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza; a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Mariana Neris; o chefe da Casa Militar, coronel Marcos Tordoro; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados federais Sandro Alex, Leandre Dal Ponte e Geraldo Mendes; os deputados estaduais Marcelo Rangel, Mabel Canto e Márcia Huçulak; o reitor da UEPG, Ivo Demiatti; e demais autoridades da região.