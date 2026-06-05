Vídeo: homem finge fazer doação e furta cofre de doação para Hospital do Câncer no Norte Pioneiro; vários furtos aconteceram

Em um dos casos, o homem fingiu que doaria dinheiro, e furtou o cofre. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma sequência de furtos que revoltou moradores e comerciantes de Cornélio Procópio terminou com a prisão de um homem suspeito de furtar cofres de doações destinados ao Hospital do Câncer. As ações foram registradas por câmeras de segurança e mostram a frieza com que o indivíduo agia para levar o dinheiro arrecadado para ajudar pacientes em tratamento.

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Em um dos vídeos, gravado dentro de um supermercado, o suspeito se aproxima de um caixa de autoatendimento, observa o ambiente e, aproveitando um momento de distração, pega o cofrinho de doações. Em seguida, coloca o objeto no bolso e deixa o local como se nada tivesse acontecido.

Já em uma sorveteria, a estratégia foi diferente. O homem conversa com uma funcionária, finge interesse em realizar uma contribuição e, enquanto desvia a atenção da atendente, furta o cofre que estava sobre o balcão. Após a ação, ele ainda recebe o troco e sai tranquilamente do estabelecimento.

Em outro comércio, o furto acontece de forma ainda mais rápida. As imagens mostram o suspeito escondendo o cofrinho debaixo da camisa antes de deixar o local caminhando. Veja o vídeo.

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Segundo a Polícia Civil, os furtos ocorreram em diversos estabelecimentos comerciais da cidade e causaram grande indignação, principalmente porque o dinheiro tinha como destino auxiliar pacientes atendidos pelo Hospital do Câncer.

Após analisar as imagens e reunir elementos da investigação, os policiais conseguiram identificar o suspeito. Diante da reincidência e das circunstâncias dos crimes, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do homem, pedido que foi aceito pela Justiça.

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Ele foi localizado e preso no início desta semana.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado é usuário de drogas e já era conhecido pelas autoridades por outros furtos praticados na cidade.

“É um indivíduo usuário de drogas. Frequentemente furtava diversos objetos, alimentos como chocolates para fazer a troca por entorpecentes. Ele passou a furtar os cofres de doações”, informou a corporação.

Apesar da prisão, as investigações continuam. A Polícia Civil apura agora a possível participação de outras pessoas nos crimes e busca identificar se houve receptação ou auxílio ao suspeito após os furtos.

As imagens das câmeras de segurança, que mostram toda a ação, aumentaram a repercussão do caso e geraram uma onda de revolta nas redes sociais, já que o alvo dos furtos eram recursos arrecadados para ajudar pessoas em tratamento contra o câncer.

Informações e reprodução de imagens: Wagner Repórter