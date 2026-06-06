Entregador é suspeito de furtar celular de idoso dentro de apartamento no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um idoso de 60 anos procurou a Polícia Militar após ter o celular furtado dentro do próprio apartamento durante a entrega de um móvel em Cornélio Procópio. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (5), na Rua Marechal Deodoro da Fonseca.

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De acordo com o relato da vítima, ele havia comprado uma estante em um estabelecimento comercial da cidade. Para realizar a entrega, o proprietário da loja contratou dois homens que ficaram responsáveis por levar o móvel até o apartamento.

Enquanto acompanhava os entregadores até o local onde a estante seria colocada, o morador deixou seu aparelho celular, um Xiaomi Poco 6, sobre o sofá da sala. Segundo o boletim de ocorrência, em determinado momento um dos trabalhadores foi até a sacada do apartamento e permaneceu conversando com a vítima por alguns minutos.

Ao retornarem para o interior do imóvel, o segundo entregador já não estava mais no local. Pouco tempo depois, ao tentar ligar para a filha, o morador percebeu que o celular havia desaparecido.

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Após procurar pelo aparelho sem sucesso, a vítima passou a suspeitar que um dos entregadores teria aproveitado a movimentação da entrega para furtar o equipamento e deixar o local antes que a ausência do celular fosse notada.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas com base nas características repassadas pela vítima, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

O caso foi registrado e será investigado. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis para tentar identificar o responsável e recuperar o aparelho.