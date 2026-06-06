Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Entregador é suspeito de furtar celular de idoso dentro de apartamento no Norte Pioneiro

Morador de 60 anos afirma que aparelho desapareceu durante a entrega de uma estante; suspeito deixou o local antes que o furto fosse percebido

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
06/06/2026 às 15h21
Entregador é suspeito de furtar celular de idoso dentro de apartamento no Norte Pioneiro
Imagem ilustrativa. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um idoso de 60 anos procurou a Polícia Militar após ter o celular furtado dentro do próprio apartamento durante a entrega de um móvel em Cornélio Procópio. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (5), na Rua Marechal Deodoro da Fonseca.

Continua após a publicidade

De acordo com o relato da vítima, ele havia comprado uma estante em um estabelecimento comercial da cidade. Para realizar a entrega, o proprietário da loja contratou dois homens que ficaram responsáveis por levar o móvel até o apartamento.

Enquanto acompanhava os entregadores até o local onde a estante seria colocada, o morador deixou seu aparelho celular, um Xiaomi Poco 6, sobre o sofá da sala. Segundo o boletim de ocorrência, em determinado momento um dos trabalhadores foi até a sacada do apartamento e permaneceu conversando com a vítima por alguns minutos.

Ao retornarem para o interior do imóvel, o segundo entregador já não estava mais no local. Pouco tempo depois, ao tentar ligar para a filha, o morador percebeu que o celular havia desaparecido.

Continua após a publicidade

Após procurar pelo aparelho sem sucesso, a vítima passou a suspeitar que um dos entregadores teria aproveitado a movimentação da entrega para furtar o equipamento e deixar o local antes que a ausência do celular fosse notada.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas com base nas características repassadas pela vítima, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

O caso foi registrado e será investigado. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis para tentar identificar o responsável e recuperar o aparelho.

Continua após a publicidade
Foto: PMPR
APREENSÃO Há 5 horas

Cão farejador revela carga suspeita de contrabando com 46 celulares em ônibus no Norte Pioneiro

Passageiro de 41 anos disse que receberia R$ 600 para transportar a mala de Foz do Iguaçu a São Paulo; bagagem continha celulares, tablets e vestígios de maconha, segundo a polícia.

 Em um dos casos, o homem fingiu que doaria dinheiro, e furtou o cofre. Foto: Divulgação
SÉRIE DE FURTOS Há 1 dia

Vídeo: homem finge fazer doação e furta cofre de doação para Hospital do Câncer no Norte Pioneiro; vários furtos aconteceram

Suspeito usava diferentes estratégias para enganar os comerciantes e levar dinheiro que seria destinado a pacientes em tratamento em Cornélio Procópio; Polícia Civil conseguiu identificá-lo e ele acabou preso

 Foto: Reprodução/Wagner Repórter
VIDA SALVA Há 5 dias

Bebê de seis dias é salva por bombeiro após se engasgar no Norte Pioneiro

A pequena Luana foi salva por um cabo neste domingo (31), após momentos de desespero e angústia, que terminaram em alívio em Cornélio Procópio

 Foto: Divulgação.
VIOLÊNCIA Há 2 semanas

Homem é preso após ameaçar namorada com faca

Crime foi registrado no domingo no município de Cornélio Procópio

 Foto: Reprodução/Wagner Repórter
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Motociclista fica ferido após ser arrastado por Kombi em acidente no Norte Pioneiro

Colisão foi registrada na região Central do município de Cornélio Procópio e vítima foi levada ao hospital

Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
APREENSÃO Há 5 horas

Cão farejador revela carga suspeita de contrabando com 46 celulares em ônibus no Norte Pioneiro
FURTO Há 5 horas

Entregador é suspeito de furtar celular de idoso dentro de apartamento no Norte Pioneiro

GOLPISTAS Há 5 horas

Golpe do falso advogado faz mulher perder mais de R$ 15 mil no Paraná 
MUDANÇAS? Há 1 dia

Ancelotti faz testes em treino nas vésperas de amistoso do Brasil contra o Egito
“LIVRAMENTO” Há 1 dia

MC Guimê detalha acidente com esposa e filha de 5 meses: “Foi um livramento de Deus”

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados