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Cão farejador revela carga suspeita de contrabando com 46 celulares em ônibus no Norte Pioneiro

Passageiro de 41 anos disse que receberia R$ 600 para transportar a mala de Foz do Iguaçu a São Paulo; bagagem continha celulares, tablets e vestígios de maconha, segundo a polícia.

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
06/06/2026 às 15h33
Cão farejador revela carga suspeita de contrabando com 46 celulares em ônibus no Norte Pioneiro
Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma abordagem da Polícia Militar com apoio de um cão farejador terminou com a apreensão de dezenas de aparelhos eletrônicos e a prisão de um passageiro na madrugada deste sábado (06), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, por contrabando.

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A ação aconteceu por volta das 0h30, na BR-369, após as equipes receberem informações de que linhas de ônibus interestaduais estariam sendo utilizadas para o transporte de produtos ilícitos.

Durante a fiscalização de um ônibus que fazia o trajeto entre Londrina e São Paulo, o cão farejador indicou a presença de odor suspeito em uma mala de grande porte que estava no compartimento de bagagens.

Após a identificação do proprietário da bagagem, um homem de 41 anos, os policiais iniciaram a vistoria do material. Questionado, o passageiro afirmou ser morador de Foz do Iguaçu e relatou que transportava apenas aparelhos celulares e tablets para entrega na capital paulista.

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Segundo o homem, ele realiza esse tipo de viagem com frequência e receberia R$ 600 pelo transporte da mala. Ainda conforme seu relato, ele não teria conhecimento detalhado sobre o conteúdo da bagagem, limitando-se a realizar a entrega no destino final.

No interior da mala, os policiais encontraram 10 tablets Redmi Pad 2, 10 celulares Poco C71, 20 celulares Poco C85 e seis aparelhos Redmi Note 15, totalizando 46 equipamentos eletrônicos. Além dos produtos, também foram encontrados resquícios e farelos de uma substância semelhante à maconha.

Ao ser questionado se costumava verificar o conteúdo das malas que transportava, o suspeito respondeu que não e que apenas fazia o serviço de entrega.

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Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, que ficará responsável pela investigação e pelos procedimentos relacionados ao caso.

As autoridades apuram se a ocorrência está relacionada aos crimes de descaminho, contrabando ou possível ligação com o tráfico de drogas, uma vez que a mala apresentava vestígios de entorpecente e transportava grande quantidade de produtos eletrônicos sem comprovação de regularidade fiscal.

Imagem ilustrativa. Foto: Divulgação
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Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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