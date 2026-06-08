Homem é preso após furtar objetos da casa do próprio pai

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem foi preso em flagrante após furtar objetos na casa do próprio pai. O crime foi registrado na manhã do sábado (07) na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 07h00 os policiais receberam informações de que dois homens estavam transitando pela Av. Antônio Silveira Brasil com objetos suspeitos de furto. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

Durante patrulhamento pelo local, os policiais avistaram dois indivíduos entrando em uma mata próximo a linha férrea. No momento da abordagem, um dos suspeitos empreendeu fuga em direção ao Jardim Veneza e não foi mais localizado. Já com o homem de 27 anos, a equipe encontrou um botijão de gás vazio. Indagado sobre a situação, disse que pegou o objeto na casa do seu pai.

Diante da situação, os policiais foram até a casa do pai do suspeito onde a equipe foi informada que foram furtados do local dois botijões de gás e uma lavadora de alta pressão.

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Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.