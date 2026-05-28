Governo do Paraná entrega nova viatura para Polícia Penal de Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Polícia Penal de Arapoti recebeu uma nova viatura entregue pelo Governo do Estado do Paraná para reforçar a atuação da corporação no município e na região dos Campos Gerais. A entrega oficial ocorreu nesta terça-feira (26), durante cerimônia realizada na sede da Polícia Penal do Paraná, com a presença de autoridades estaduais e municipais.

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Participaram do evento o prefeito de Arapoti, Irani Barros, e o presidente da Câmara Municipal, Maicon Pot, além de representantes da Polícia Penal do Paraná. Entre as autoridades presentes estavam o coordenador regional da Polícia Penal, Willian Daniel Ribas, o vice-coordenador Marlon Thomas, o diretor da unidade de Arapoti, Leandro Pelechate, e o chefe regional de cadeias R2, Sandro Henrique Campos.

A nova viatura será utilizada para fortalecer a estrutura operacional da Polícia Penal em Arapoti, ampliando a mobilidade das equipes e contribuindo para o atendimento das demandas relacionadas ao sistema penitenciário e à segurança pública local. O veículo faz parte do pacote de investimentos realizados pelo Governo do Paraná por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP).

A entrega integra uma ação estadual anunciada nesta segunda-feira (25), quando o Governo do Paraná destinou 55 novas viaturas para reforçar as forças de segurança pública em Ponta Grossa e nos municípios das regiões dos Campos Gerais e Centro-Sul do estado. Os veículos serão utilizados por diferentes corporações para ampliar a capacidade operacional e o suporte às atividades policiais.

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Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), coronel Jefferson Silva, que representou o secretário estadual da Segurança Pública, coronel Saulo de Tarso Sanson Silva, os investimentos têm como objetivo fortalecer as forças de segurança em todas as regiões do Paraná. De acordo com ele, a renovação da frota proporciona melhores condições de trabalho às equipes e contribui para a melhoria dos serviços prestados à população.

Além da Polícia Penal, a Polícia Científica do Paraná também foi contemplada com novos veículos. A instituição recebeu duas viaturas destinadas às atividades periciais e de apoio técnico-científico. Já a Polícia Penal recebeu três novos veículos para atuação em penitenciárias e cadeias públicas da região, ampliando o suporte às operações e ao transporte operacional das equipes.