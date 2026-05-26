Acidente deixa motorista ferido na PR092

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (26) deixou um motorista ferido na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 05h00 e envolveu um automóvel Toyota Corolla com placas de Ponta Grossa.

Conforme os dados colhidos no local, um homem de 49 anos dirigia o veículo no sentido Arapoti a Jaguariaíva quando, na altura do km 207 da rodovia, perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista.

Com os impactos, o motorista teve ferimentos moderados. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva para receber atendimento médico.

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As equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária que administra o trecho prestaram atendimento a ocorrência.