Acidente deixa motorista ferido na PR092

Redação - Folha Extra
ARAPOTI - Um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (26) deixou um motorista ferido na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 05h00 e envolveu um automóvel Toyota Corolla com placas de Ponta Grossa.
Conforme os dados colhidos no local, um homem de 49 anos dirigia o veículo no sentido Arapoti a Jaguariaíva quando, na altura do km 207 da rodovia, perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista.
Com os impactos, o motorista teve ferimentos moderados. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva para receber atendimento médico.
As equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária que administra o trecho prestaram atendimento a ocorrência.