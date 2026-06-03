Motorista causa acidente em Arapoti e foge sem prestar socorro

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE - FOLHA EXTRA
ARAPOTI - Um motorista fugiu sem prestar socorro após causar um acidente na PR-092, em Arapoti, na tarde desta terça-feira (02). A vítima foi socorrida com ferimentos, e o caso deve ser investigado para identificar o veículo e o motorista que fugiu após o acidente.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 17h34, próximo ao Auto Posto Hulk. Conforme o relatório, o condutor de uma motocicleta Honda Bros, com placas de Arapoti, seguia no sentido à Jaguariaíva, quando foi atingido lateralmente pelo outro veículo.
Após a colisão, o motorista fugiu do local, sem prestar socorro. Com isso, não foi possível identificar o veículo e o condutor.
O motociclista sofreu ferimentos leves, e recebeu atendimento no local. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação médica.
A PRE esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. O caso deverá ser investigado.