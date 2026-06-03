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Motorista causa acidente em Arapoti e foge sem prestar socorro

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (02), envolvendo uma moto e um veículo não identificado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM FOLHA PARANAENSE
03/06/2026 às 09h37
Motorista causa acidente em Arapoti e foge sem prestar socorro
Motorista colidiu lateralmente com um motociclista. Foto: Reprodução/Folha Paranaense

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Um motorista fugiu sem prestar socorro após causar um acidente na PR-092, em Arapoti, na tarde desta terça-feira (02). A vítima foi socorrida com ferimentos, e o caso deve ser investigado para identificar o veículo e o motorista que fugiu após o acidente.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 17h34, próximo ao Auto Posto Hulk. Conforme o relatório, o condutor de uma motocicleta Honda Bros, com placas de Arapoti, seguia no sentido à Jaguariaíva, quando foi atingido lateralmente pelo outro veículo.

Após a colisão, o motorista fugiu do local, sem prestar socorro. Com isso, não foi possível identificar o veículo e o condutor.

O motociclista sofreu ferimentos leves, e recebeu atendimento no local. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação médica.

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A PRE esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. O caso deverá ser investigado.

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