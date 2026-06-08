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Casos de dengue se aproximam dos 100 e colocam Arapoti em alerta

Mesmo com o clima frio, município chegou a oitenta pessoas com a doença e mais de 200 notificações

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/06/2026 às 09h51
Casos de dengue se aproximam dos 100 e colocam Arapoti em alerta
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti, nos Campos Gerais, contabiliza 227 notificações de dengue e 80 casos autóctones confirmados, segundo dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde. Os casos autóctones correspondem às infecções contraídas dentro do próprio município, o que indica circulação ativa do vírus na cidade. As informações constam no boletim epidemiológico mais recente.

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Em comparação ao boletim anterior, divulgado com dados até o início de maio, o município registrava 159 notificações e 42 casos confirmados. O novo levantamento aponta um aumento de 38 casos positivos no período analisado, além da ampliação no total de registros notificados.

O número de casos suspeitos também apresentou crescimento, passando de 44 para 58 registros em investigação. Já os casos descartados subiram de 73 para 88, conforme atualização dos dados epidemiológicos. O município contabiliza ainda um caso classificado como inconclusivo.

Apesar do avanço nos indicadores de dengue, Arapoti não registra óbitos pela doença neste ano. Também não há confirmação de casos de zika vírus ou chikungunya, segundo os boletins divulgados pela Secretaria de Saúde.

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A Secretaria Municipal de Saúde mantém o monitoramento das notificações e reforça que o cenário exige atenção contínua das equipes de vigilância epidemiológica. As ações de controle incluem acompanhamento de casos suspeitos, bloqueio de transmissão e orientação à população sobre medidas de prevenção.

As autoridades de saúde destacam que o combate ao mosquito Aedes aegypti segue como principal estratégia para conter a disseminação da dengue. Entre as recomendações estão a eliminação de recipientes que possam acumular água parada, a manutenção de caixas d’água fechadas, a limpeza de calhas e o descarte adequado de materiais que possam servir como criadouros do mosquito.

O aumento dos registros acompanha a tendência de crescimento de casos em diferentes municípios da região, o que mantém em alerta os sistemas de vigilância em saúde e reforça a necessidade de monitoramento contínuo das notificações e dos focos do vetor transmissor da doença.

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