Morte de servidor público causa comoção em Arapoti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A prefeitura de Arapoti comunicou, nesta quinta-feira (28), o falecimento do servidor público Luis Antonio Pietrowski, integrante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A morte causou forte comoção entre colegas de trabalho, familiares e moradores do município.

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Luis ocupava o cargo de Motorista de Veículos Pesados e fazia parte do quadro de servidores desde o dia 16 de abril de 2015. Ao longo dos anos, construiu uma trajetória marcada pelo comprometimento, responsabilidade e dedicação ao serviço público.

Em nota oficial, a administração municipal destacou o profissionalismo e o respeito conquistados por Luis Antonio durante sua atuação na prefeitura. Segundo o comunicado, ele deixa um legado de trabalho, companheirismo e contribuição à comunidade.

“Luis Antonio dedicou anos de sua vida ao serviço público com comprometimento, responsabilidade e zelo, deixando um legado de profissionalismo e respeito entre colegas e toda a comunidade”, diz um trecho da nota.

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A notícia da morte gerou manifestações de pesar entre servidores, familiares e moradores, que lamentaram a perda e prestaram homenagens nas redes sociais.

Informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas até o fechamento desta publicação. A causa da morte não foi divulgada.