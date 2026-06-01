Jaguariaíva passa a contar com ambulância para procedimentos de alta complexidade

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A região dos Campos Gerais passou a contar com um reforço na estrutura de atendimento de urgência e emergência com a entrada em operação da Ambulância Alfa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Jaguariaíva. A nova unidade, classificada como UTI Móvel, é equipada para prestar suporte avançado de vida e atender ocorrências de maior gravidade, além de realizar transferências de pacientes que necessitam de acompanhamento médico especializado durante o transporte.

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A Ambulância Alfa conta com equipe composta por médico e enfermeiro, além de equipamentos destinados ao atendimento pré-hospitalar de casos críticos. A implantação da unidade amplia a capacidade de resposta da rede regional de urgência e emergência e reduz a dependência de outros municípios para esse tipo de serviço.

Até então, a unidade Alfa mais próxima da região estava sediada em Castro e atendia diversos municípios integrantes do consórcio regional de saúde. Em situações de emergência, a disponibilidade de uma ambulância de suporte avançado mais próxima pode contribuir para a redução do tempo de deslocamento e para uma resposta mais rápida em atendimentos de alta complexidade.

Com a ativação da nova base, moradores de Jaguariaíva, Sengés, Arapoti e de outras cidades da região passam a contar com atendimento especializado mais próximo. O serviço está preparado para atuar em casos que exigem suporte intensivo durante o transporte, incluindo situações clínicas graves, traumas e transferências hospitalares de pacientes em estado crítico.

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A implantação da Ambulância Alfa foi resultado de uma articulação regional envolvendo lideranças municipais e entidades ligadas à gestão da saúde pública. O projeto contou com participação do Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais (CIMSAMU), responsável pela coordenação do serviço em diversos municípios da região.

O atendimento realizado pelas unidades Alfa integra a estrutura do SAMU, que atua no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência em todo o país. As ambulâncias de suporte avançado possuem recursos tecnológicos e equipes especializadas para estabilizar pacientes em estado grave até a chegada a uma unidade hospitalar adequada.

A nova estrutura representa uma ampliação da cobertura regional do serviço de urgência, fortalecendo a rede de saúde dos Campos Gerais e ampliando a capacidade operacional do SAMU para atender demandas de maior complexidade nos municípios atendidos.