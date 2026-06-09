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Bombeiros são acionados para apagar incêndios em duas residências na região

Ocorrências foram registradas nesta segunda-feira no município de Cambará sem registro de feridos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/06/2026 às 15h57
Bombeiros são acionados para apagar incêndios em duas residências na região
Foto: Ilustrativa - Henrique Kawaminami

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - A equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento a duas ocorrências de incêndio em residências. Os casos foram registrados na segunda-feira (08), ambos no município de Cambará, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado foi para dar atendimento a um incêndio registrado em um sobrado situado a Rua Alambari. Conforme o registro, a equipe foi chamada após moradores perceberem uma grande quantidade de fumaça saindo da parte superior do prédio.

Diante do chamado, os bombeiros foram até o endereço informado e, ao chegarem ao local, entraram na residência e constataram que o fogo teve origem em uma mesa de madeira, sendo controlado e apagado.

Já na segunda situação, as equipes foram informadas sobre um incêndio na parte externa de uma residência situada a rua Francisco H. Kuribayshi. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

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No local, foi constatado que o fogo atingiu algumas madeiras que estavam armazenadas na parte externa da residência. Com isso, a equipe controlou e apagou as chamas.

Felizmente, em ambos os casos não houve registro de feridos.

Foto: Divulgação.
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