Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Influenza mata criança de quatro anos no Norte Pioneiro

Ravi Augusto fazia tratamento contra a doença e morreu em Joaquim Távora

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Tá no Site
11/06/2026 às 13h51 Atualizada em 11/06/2026 às 15h35
Influenza mata criança de quatro anos no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Redação - Folha Extra

JOQUIM TÁVORA - Uma criança de quatro anos morreu de influenza. O caso foi registrado nesta quarta-feira (10) no município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Tá no Site, a vítima foi identificada como Ravi Augusto Fernandes Teodoro. Conforme relatos de familiares, o menino estava realizando tratamento contra a influenza, mas infelizmente não resistiu às complicações da doença e veio a óbito.

A morte do menino, que estudava no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida Beruski, causou forte comoção entre amigos, familiares e moradores da região. Dezenas de pessoas se mobilizaram nas redes sociais para prestar condolências à família de Ravi.

O velório da criança foi realizado na Capela do bairro Joá e o sepultamento ocorreu às 12h desta quinta-feira (11), no cemitério da comunidade.

Continua após a publicidade

A influenza é uma doença respiratória que pode evoluir para quadros graves, especialmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Entre as principais formas de prevenção estão a vacinação anual, considerada a medida mais eficaz contra as complicações da doença, além da higienização frequente das mãos, da etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar e da procura por atendimento médico diante do agravamento dos sintomas. Autoridades de saúde reforçam que a imunização continua sendo fundamental para reduzir internações e mortes causadas pelo vírus.

Foto: Divulgação
PROGRAMAÇÃO CHEIA Há 2 dias

Motos, triciclos e motocross movimentam festa beneficente da APAE em Joaquim Távora

Evento gratuito acontece neste fim de semana com shows de rock, área de camping, transmissão do jogo da Seleção Brasileira e atrações que prometem reunir visitantes de toda a região em prol da APAE

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Joaquim Távora recebe recursos para construção de Colégio Agrícola

Município foi contemplado em um pacote de recursos de mais de R$ 450 milhões do Governo do Paraná para onze cidades; São José da Boa Vista também está na lista

 Foto: Divulgação.
HABITAÇÃO Há 1 semana

Governo do Paraná realiza entrega de casas populares no Norte Pioneiro

Segunda etapa somou mais de 100 unidades habitacionais entregues a famílias de Joaquim Távora

 Foto: Divulgação.
HABITAÇÃO Há 3 semanas

Governo do Paraná entrega mais de 100 casas populares a famílias de Joaquim Távora

Ação foi realizada através de parceria da Cohapar com a prefeitura do município e faz parte do programa Casa Fácil Paraná

 Foto: Divulgação
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Acidente deixa carro destruído e mãe e filha em estado grave na PR092

Colisão envolvendo uma carreta aconteceu no trecho da rodovia que passa por Joaquim Távora

Joaquim Távora - PR
Joaquim Távora - PR
Notícias de Joaquim Távora - PR
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 46 minutos

Tomazina realiza Conferência Municipal de Saúde e debate desafios do SUS
POLÍTICA Há 55 minutos

Assembleia aprova redução de mais de 50% no custos de exames da habilitação
INUSITADO Há 1 hora

“Achei que ainda faltavam duas semanas”: mãe conta sobre nascimento de bebê em garagem no Norte Pioneiro
ESPORTES Há 1 hora

Copa do Mundo começa hoje: confira os primeiros jogos e quando o Brasil entra em campo
POLÍTICA Há 2 horas

Prefeitos da região participam da reunião da Associação de Municípios do Paraná

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados