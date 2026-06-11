Influenza mata criança de quatro anos no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

JOQUIM TÁVORA - Uma criança de quatro anos morreu de influenza. O caso foi registrado nesta quarta-feira (10) no município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pelo Portal Tá no Site, a vítima foi identificada como Ravi Augusto Fernandes Teodoro. Conforme relatos de familiares, o menino estava realizando tratamento contra a influenza, mas infelizmente não resistiu às complicações da doença e veio a óbito.

A morte do menino, que estudava no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida Beruski, causou forte comoção entre amigos, familiares e moradores da região. Dezenas de pessoas se mobilizaram nas redes sociais para prestar condolências à família de Ravi.

O velório da criança foi realizado na Capela do bairro Joá e o sepultamento ocorreu às 12h desta quinta-feira (11), no cemitério da comunidade.

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A influenza é uma doença respiratória que pode evoluir para quadros graves, especialmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Entre as principais formas de prevenção estão a vacinação anual, considerada a medida mais eficaz contra as complicações da doença, além da higienização frequente das mãos, da etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar e da procura por atendimento médico diante do agravamento dos sintomas. Autoridades de saúde reforçam que a imunização continua sendo fundamental para reduzir internações e mortes causadas pelo vírus.