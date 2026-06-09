Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Menina de doze anos vai visitar o pai e é espancada até a morte

Crime aconteceu no domingo e mãe da criança encontrou a filha morta; suspeito foi preso

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com G1 Notícias
09/06/2026 às 15h13
Menina de doze anos vai visitar o pai e é espancada até a morte
Foto: Reprodução/G1 Notícias.

Redação - Folha Extra

BRASIL - Um crime brutal chocou o Brasil na noite do domingo (07). Uma menina de doze anos foi espancada até a morte pelo próprio pai enquanto o visitava. A situação foi registrada na cidade de Várzea Grande, Região Metropolitana de Cuiabá.

Continua após a publicidade

Em depoimento a Polícia Civil, a mãe da menor contou que a filha foi visitar seu pai no fim de semana. Já por volta das 18h00 do domingo, a mulher foi buscar a criança onde chamou várias vezes no portão, mas o homem não atendia. Momentos depois, o suspeito apareceu e disse que a filha estava brincando na casa de uma vizinha.

A mulher ainda contou que desconfiou do comportamento do ex-marido que acabou fugindo do local. Ao entrar na residência, ela se deparou com a filha caída em um dos quartos desacordada e com vários ferimentos pelo corpo.

Olga Beatriz Santos da Silva chegou a ser socorrida pela mãe que levou a filha até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Verdão, mas a equipe médica constatou que a vítima já chegou ao local sem vida. Também foi constatado que o corpo da menina apresentava várias lesões causadas por agressões físicas.

Continua após a publicidade

Diante da situação, as equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. A casa onde o crime ocorreu foi isolada e o corpo da vítima recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

Ainda segundo as informações, Claudinei Silva, de 42 anos, se apresentou a delegacia onde foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. Segundo o delgado Nilson Farias, responsável pelas investigações, as agressões teriam sido motivadas após o pai encontrar conversas da filha com um menino em uma rede social.

Após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e o suspeito foi encaminhado ao departamento penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.

Continua após a publicidade

O caso segue sendo investigado.

Foto: Ilustrativa - Henrique Kawaminami
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Bombeiros são acionados para apagar incêndios em duas residências na região

Ocorrências foram registradas nesta segunda-feira no município de Cambará sem registro de feridos

 Foto: Divulgação.
FISCALIZAÇÃO Há 3 horas

Polícia Militar realiza operação contra bicicletas motorizadas na região

Ação foi deflagrada durante o fim de semana em Jaguariaíva e teve como foco bicicletas motorizadas em situação irregular

 Mais de 100 objetos foram recuperados. Foto: Divulgação
PROFANAÇÃO Há 3 horas

Santos, crucifixos e placas de túmulos: grupo é preso após furto em cemitério no Norte Pioneiro

Perseguição da ROTAM terminou com a recuperação de mais de 100 objetos furtados; entre os envolvidos estão adolescentes e um casal que já havia sido preso pelo mesmo crime

 Foto: Ilustrativa - Reprodução Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Acidente entre caminhão e van deixa homem ferido na BR153

Colisão entre os dois veículos aconteceu no trecho da rodovia que passa por Ibaiti

 Imagem ilustrativa. Foto: PMPR
EXTORSÃO Há 9 horas

Colombianos são presos após ameaçarem comerciante por dívida de R$ 17 mil no Norte Pioneiro

Homem afirma ter sido ameaçado de agressão após contrair empréstimos com juros de 20% ao mês; suspeitos foram presos em flagrante em Nova Fátima

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3468 10-06-2026 Há 26 minutos

ED 3468 10-06-2026
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Prefeitos da Amunorpi participam das comemorações pelos 73 anos do 2º Batalhão da Polícia Militar
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Criança pede ajuda para encontrar cachorrinha desaparecida em São José da Boa Vista
EDUCACÃO AMBIENTAL Há 3 horas

Alunos aprendem sobre reciclagem com o programa Feira Verde em Jaguariaíva
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Bombeiros são acionados para apagar incêndios em duas residências na região

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados