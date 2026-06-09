Menina de doze anos vai visitar o pai e é espancada até a morte

Redação - Folha Extra

BRASIL - Um crime brutal chocou o Brasil na noite do domingo (07). Uma menina de doze anos foi espancada até a morte pelo próprio pai enquanto o visitava. A situação foi registrada na cidade de Várzea Grande, Região Metropolitana de Cuiabá.

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Em depoimento a Polícia Civil, a mãe da menor contou que a filha foi visitar seu pai no fim de semana. Já por volta das 18h00 do domingo, a mulher foi buscar a criança onde chamou várias vezes no portão, mas o homem não atendia. Momentos depois, o suspeito apareceu e disse que a filha estava brincando na casa de uma vizinha.

A mulher ainda contou que desconfiou do comportamento do ex-marido que acabou fugindo do local. Ao entrar na residência, ela se deparou com a filha caída em um dos quartos desacordada e com vários ferimentos pelo corpo.

Olga Beatriz Santos da Silva chegou a ser socorrida pela mãe que levou a filha até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Verdão, mas a equipe médica constatou que a vítima já chegou ao local sem vida. Também foi constatado que o corpo da menina apresentava várias lesões causadas por agressões físicas.

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Diante da situação, as equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. A casa onde o crime ocorreu foi isolada e o corpo da vítima recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

Ainda segundo as informações, Claudinei Silva, de 42 anos, se apresentou a delegacia onde foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. Segundo o delgado Nilson Farias, responsável pelas investigações, as agressões teriam sido motivadas após o pai encontrar conversas da filha com um menino em uma rede social.

Após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e o suspeito foi encaminhado ao departamento penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.

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O caso segue sendo investigado.