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Sengés avança na área da saúde e realiza primeira cirurgia no Pronto Atendimento

Inauguração da sala cirúrgica amplia atendimentos no município e reforça investimentos na saúde que já conta com novo Centro de Especialidades Médicas e futura maternidade em andamento

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
20/05/2026 às 16h29
Sengés avança na área da saúde e realiza primeira cirurgia no Pronto Atendimento
Fotos: Divulgação

Redação - Folha Extra

SENGÉS - A saúde de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, registrou um avanço com a realização da primeira cirurgia no Pronto Atendimento do município, que marcou também a inauguração oficial da nova sala cirúrgica. O procedimento inicial foi realizado pelo médico ortopedista Alcione Barausse e simboliza a ampliação da capacidade de atendimento da rede municipal de saúde.

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Com a nova estrutura, o município passa a ofertar procedimentos que antes exigiam deslocamento de pacientes para outras cidades, ampliando o acesso a atendimentos médicos dentro da própria rede pública local. A iniciativa integra um conjunto de investimentos realizados na área da saúde de Sengés.

De acordo com a administração municipal, a implantação da sala cirúrgica no Pronto Atendimento busca fortalecer a resolutividade dos serviços, reduzindo encaminhamentos externos e agilizando o atendimento aos pacientes. A medida também faz parte da ampliação da estrutura hospitalar do município.

Além da nova sala cirúrgica, Sengés também passou a contar com o Centro de Especialidades Médicas, inaugurado recentemente com apoio do Governo do Estado e de parlamentares parceiros. O espaço amplia a oferta de consultas e atendimentos especializados, integrando a rede municipal de saúde.

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Outro investimento em andamento no município é a terraplanagem da futura maternidade, obra que está em fase inicial e faz parte do planejamento de expansão da estrutura de atendimento materno-infantil em Sengés.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que as mudanças fazem parte de uma estratégia de reorganização dos serviços de saúde, com foco na ampliação da capacidade de atendimento e na melhoria da infraestrutura disponível à população.

Com a nova sala cirúrgica em funcionamento, o Pronto Atendimento passa a incorporar procedimentos que reforçam a estrutura de urgência e emergência do município. A ampliação dos serviços integra o conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da saúde pública local e à descentralização de atendimentos especializados.

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Foto: Divulgação.
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