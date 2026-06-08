Homem ameaça matar mãe com faca e é morto pelo irmão com tiro na cabeça no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/TA NO SITE - FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - Um homem morreu após ser baleado pelo próprio irmão na manhã deste domingo (07), em Cambará, no Norte Pioneiro. Segundo informações da Polícia Militar, ele estaria ameaçando matar a própria mãe com uma faca quando foi atingido por três disparos de arma de fogo, um deles na cabeça.

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A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Rua Floriano Ávila Sanches, no bairro Gonzaga. Equipes da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de que um homem armado com uma faca estaria ameaçando a mãe dentro da casa.

Conforme as informações apuradas no local, durante a situação, o irmão do suspeito teria reagido para conter a agressão e efetuado os disparos. A vítima foi atingida na perna direita, na região abdominal e também na cabeça.

Quando os policiais chegaram à residência, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento ao homem. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Cambará, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela equipe médica.

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Após a confirmação do óbito, a Polícia Militar isolou a área e acionou equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica para os procedimentos de perícia e investigação.

O caso agora será apurado pelas autoridades para esclarecer a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que levaram ao desfecho da ocorrência. A investigação também deverá analisar a situação envolvendo a ameaça contra a mãe da vítima e a conduta do irmão que efetuou os disparos.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre eventuais prisões ou outras medidas adotadas em relação ao autor dos tiros.

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A Polícia Civil segue investigando o caso.