Sanepar vai vistoriar ligações de esgoto em municípios do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está intensificando, ao longo de 2026, o trabalho de Vistoria Técnica Operacional (VTO) em imóveis residenciais e comerciais de Santo Antônio da Platina e municípios do Norte Pioneiro. A ação é realizada por equipes da Engezzi Engenharia, empresa contratada pela Sanepar, com o objetivo de verificar se os imóveis estão corretamente conectados à rede coletora de esgoto.

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Em Santo Antônio da Platina, mais de 4 mil imóveis já passaram pelas inspeções. A previsão é que todas as unidades do município sejam vistoriadas até o final do ano. Em toda a região, a expectativa é que pelo menos 25 mil imóveis sejam avaliados até 2028.

Durante as visitas, os técnicos analisam as instalações hidrossanitárias para verificar se estão em conformidade com as normas da Sanepar e com a legislação ambiental. A vistoria inclui a avaliação dos pontos de descarte de esgoto provenientes de banheiros, cozinhas, churrasqueiras e lavanderias, além da verificação dos sistemas de drenagem de águas pluviais e da existência e funcionamento da caixa de gordura.

Os testes são realizados com o uso de corantes não tóxicos adicionados à água, permitindo identificar possíveis irregularidades nas ligações internas dos imóveis. Segundo a gerente operacional da Sanepar na região, Flávia Giovanna Laiter Garcia, uma das principais inconformidades encontradas é o direcionamento incorreto da água da chuva para a rede de esgoto, situação que pode provocar refluxos nos imóveis e transbordamentos nas vias públicas.

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Quando a ligação está regular, o proprietário recebe um certificado de conformidade. Nos casos em que são identificadas irregularidades, os moradores são notificados e orientados sobre as adequações necessárias. O prazo para correção é de 60 dias. Persistindo o problema, o imóvel pode ser multado e o caso encaminhado à Vigilância Sanitária municipal.

Em 2025, aproximadamente 10 mil imóveis foram vistoriados em cidades como Cambará, Jacarezinho, Siqueira Campos, Ibaiti, Joaquim Távora, Carlópolis e Quatiguá. Neste ano, as ações também abrangem municípios como Barra do Jacaré, Guapirama, Conselheiro Mairinck, Salto do Itararé e Santana do Itararé.

As equipes responsáveis pelas vistorias atuam sempre em duplas, utilizam uniforme e crachá de identificação e não solicitam documentos pessoais nem qualquer tipo de pagamento durante os atendimentos.