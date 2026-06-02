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Sanepar vai vistoriar ligações de esgoto em municípios do Norte Pioneiro

Durante as visitas, os técnicos analisam as instalações hidrossanitárias para verificar se estão em conformidade com as normas da Sanepar e com a legislação ambiental

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
02/06/2026 às 15h54
Sanepar vai vistoriar ligações de esgoto em municípios do Norte Pioneiro
Foto: Divulgação

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está intensificando, ao longo de 2026, o trabalho de Vistoria Técnica Operacional (VTO) em imóveis residenciais e comerciais de Santo Antônio da Platina e municípios do Norte Pioneiro. A ação é realizada por equipes da Engezzi Engenharia, empresa contratada pela Sanepar, com o objetivo de verificar se os imóveis estão corretamente conectados à rede coletora de esgoto.

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Em Santo Antônio da Platina, mais de 4 mil imóveis já passaram pelas inspeções. A previsão é que todas as unidades do município sejam vistoriadas até o final do ano. Em toda a região, a expectativa é que pelo menos 25 mil imóveis sejam avaliados até 2028.

Durante as visitas, os técnicos analisam as instalações hidrossanitárias para verificar se estão em conformidade com as normas da Sanepar e com a legislação ambiental. A vistoria inclui a avaliação dos pontos de descarte de esgoto provenientes de banheiros, cozinhas, churrasqueiras e lavanderias, além da verificação dos sistemas de drenagem de águas pluviais e da existência e funcionamento da caixa de gordura.

Os testes são realizados com o uso de corantes não tóxicos adicionados à água, permitindo identificar possíveis irregularidades nas ligações internas dos imóveis. Segundo a gerente operacional da Sanepar na região, Flávia Giovanna Laiter Garcia, uma das principais inconformidades encontradas é o direcionamento incorreto da água da chuva para a rede de esgoto, situação que pode provocar refluxos nos imóveis e transbordamentos nas vias públicas.

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Quando a ligação está regular, o proprietário recebe um certificado de conformidade. Nos casos em que são identificadas irregularidades, os moradores são notificados e orientados sobre as adequações necessárias. O prazo para correção é de 60 dias. Persistindo o problema, o imóvel pode ser multado e o caso encaminhado à Vigilância Sanitária municipal.

Em 2025, aproximadamente 10 mil imóveis foram vistoriados em cidades como Cambará, Jacarezinho, Siqueira Campos, Ibaiti, Joaquim Távora, Carlópolis e Quatiguá. Neste ano, as ações também abrangem municípios como Barra do Jacaré, Guapirama, Conselheiro Mairinck, Salto do Itararé e Santana do Itararé.

As equipes responsáveis pelas vistorias atuam sempre em duplas, utilizam uniforme e crachá de identificação e não solicitam documentos pessoais nem qualquer tipo de pagamento durante os atendimentos.

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Imagem ilustrativa. Foto: Reprodução/EPTV
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