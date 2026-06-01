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Vereador propõe recolher veículos abandonados em ruas de cidade da região

Tema ganhou destaque após reclamações de moradores de Santo Antônio da Platina e foi centro de debate na Câmara dos Vereadores

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM TÁ NO SITE
01/06/2026 às 16h26
Vereador propõe recolher veículos abandonados em ruas de cidade da região
Imagem ilustrativa. Foto: Reprodução/EPTV

DA REDAÇÃO/TÁ NO SITE - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Os veículos abandonados em ruas e espaços públicos de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, voltaram a ser o centro de discussões e polêmicas na última semana. O tema ganhou destaque após novas reclamações de moradores sobre automóveis que permanecem parados por longos períodos em diferentes pontos da cidade, e chegou a ser ponto de discussão na Câmara dos Vereadores.

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Durante o debate, o vereador Fabinho Galdino defendeu a adoção de medidas concretas para enfrentar o problema. Entre as propostas apresentadas está a criação de um espaço específico para receber os veículos removidos das vias públicas.

Segundo ele, a falta de um local adequado não pode ser usada como justificativa para a permanência dos automóveis abandonados nas ruas.

“Tem que solucionar o problema. Não adianta falar que não dá ou que não tem lugar para levar”, afirmou.

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A sugestão é que a prefeitura destine uma área pública para o armazenamento dos veículos recolhidos, permitindo uma atuação mais efetiva na retirada dos automóveis abandonados.

Como exemplo da situação enfrentada pelo município, foi citado o caso de um veículo que permanece nas dependências do Conselho Tutelar desde novembro de 2025, após ser alvo de vandalismo.

De acordo com o relato apresentado na sessão, o automóvel continua no local justamente pela ausência de um espaço apropriado para sua remoção e guarda.

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A presença de carros abandonados tem gerado insatisfação entre moradores de diferentes regiões da cidade. Entre as principais queixas estão o acúmulo de sujeira, o aspecto de abandono, a ocupação indevida de vagas e espaços públicos e possíveis riscos à segurança.

O assunto já havia sido discutido anteriormente no Legislativo, mas voltou à pauta após novas cobranças da população.

Ao final do pronunciamento, Fabinho Galdino reforçou a necessidade de uma solução definitiva para o problema e cobrou ações do poder público para retirar os veículos abandonados das ruas de Santo Antônio da Platina.

Foto: Divulgação.
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