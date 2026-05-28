Trigêmeas deixam a UTI neonatal do Hospital Regional e se preparam para ir para casa

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Depois de 24 dias de acompanhamento intensivo na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) do Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), em Santo Antônio da Platina, as trigêmeas Ana Lívia, Ana Clara e Ana Vitória receberam alta da terapia intensiva nesta quarta-feira (27). O momento foi celebrado pela família e pelas equipes multiprofissionais da unidade, que acompanharam cada etapa do desenvolvimento das recém-nascidas desde o parto prematuro realizado no início de maio.

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As meninas nasceram no dia 3 de maio, com 33 semanas e quatro dias de gestação, em uma cesariana realizada no próprio hospital. Os nascimentos aconteceram às 8h56, 8h58 e 9h, mobilizando médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e profissionais da maternidade que atuam em atendimentos de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Logo após o parto, as três bebês precisaram de acompanhamento intensivo. A segunda recém-nascida necessitou de suporte respiratório ainda na sala de parto e foi encaminhada imediatamente para a UTI Neonatal. As outras duas seguiram em ar ambiente, mas também permaneceram sob monitoramento constante devido à prematuridade.

Durante pouco mais de três semanas, os corredores da maternidade acompanharam uma rotina marcada por incubadoras, aparelhos, cuidados especializados e pela expectativa da família em ver as meninas evoluírem clinicamente. O processo incluiu acompanhamento voltado ao ganho de peso, desenvolvimento respiratório e estabilidade clínica das recém-nascidas.

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Agora, após a alta da UTI Neonatal, as trigêmeas permanecem internadas na unidade hospitalar em observação e seguem recebendo cuidados até que estejam aptas para a alta definitiva e possam ir para casa com os pais.

Moradora de Santo Antônio da Platina, Ana Paula da Silva, mãe das meninas, contou que o impacto da descoberta da gravidez foi imediato. Já mãe de outros três filhos, ela relembrou o susto ao saber que esperava trigêmeas.

“Quase morri de susto, pois tenho mais três filhos além delas. Fiquei feliz agora que já estou no quarto. A equipe daqui está nos ajudando muito”, relatou.

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O pai das crianças, Wellington Alves da Conceição, também acompanhou de perto toda a internação e descreveu a sensação de ver as filhas deixando a UTI após semanas de cuidados intensivos.

“A experiência aqui no hospital foi muito positiva. Bom saber que as minhas meninas já estão de alta da UTI. Mais um pouco e estaremos com elas em casa”, afirmou.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Cesar Neves, o caso evidencia a estrutura disponível na rede estadual para atendimentos de alta complexidade em maternidade e neonatologia.

“Casos como este demonstram a estrutura e a capacidade da rede estadual de saúde em atender situações de alta complexidade com segurança, agilidade e cuidado humanizado. O nascimento e a recuperação dessas trigêmeas refletem o trabalho integrado das equipes multiprofissionais, desde o parto até a alta hospitalar, garantindo suporte especializado tanto para os bebês quanto para a mãe em todas as etapas do atendimento”, declarou.

O Hospital Regional do Norte Pioneiro é referência em assistência materno-infantil para municípios da região e realiza, em média, 180 partos por mês. A unidade atende gestantes de Santo Antônio da Platina e de diversas cidades do Norte Pioneiro do Paraná, oferecendo suporte em casos considerados de maior complexidade clínica.

O acompanhamento das trigêmeas envolveu profissionais de diferentes áreas, incluindo obstetras, pediatras, enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e equipes do pré-parto e pós-parto. O trabalho integrado foi essencial para garantir estabilidade clínica e evolução segura das recém-nascidas durante o período na UTI Neonatal.

O nascimento de trigêmeos não é comum na maternidade do HRNP. O último caso registrado na unidade ocorreu em março deste ano, quando três meninos nasceram no hospital.

Além do atendimento hospitalar, o caso também chama atenção para os índices de acompanhamento pré-natal no Paraná. Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que o estado registrou, pelo sexto ano consecutivo, o maior percentual de nascidos vivos de mães que realizaram sete ou mais consultas de pré-natal pelo SUS.

Em 2025, o índice chegou a 89%, superando a média nacional de 79,2%. Segundo a Sesa, o resultado está ligado à ampliação das consultas, ao monitoramento contínuo das gestantes e à integração entre os serviços de saúde, com foco no cuidado materno-infantil em todas as fases da gestação e do pós-parto.

Enquanto aguardam a alta definitiva, Ana Lívia, Ana Clara e Ana Vitória seguem recebendo acompanhamento especializado na maternidade. A expectativa da família agora é pelo momento de finalmente levar as três irmãs para casa após semanas de internação, cuidados intensivos e acompanhamento permanente da equipe médica.