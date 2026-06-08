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Avó e neta estão entre as vítimas fatais da tragédia em Carlópolis

Melissa Oliveira Lima, de apenas dois anos, e a avó, Ludovina Bueno Cordeiro de Lima, de 47 anos, morreram após uma colisão trágica na noite deste domingo (07)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/06/2026 às 15h23 Atualizada em 08/06/2026 às 15h29
Avó e neta estão entre as vítimas fatais da tragédia em Carlópolis
Ludovina Bueno Cordeiro de Lima é uma das vítimas da tragédia. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CARLÓPOLIS - A tragédia registrada na noite deste domingo (07), na PR-218, em Carlópolis, teve como vítimas fatais uma criança de apenas dois anos e sua avó, além de uma outra mulher que faleceu no hospital, horas depois. O acidente provocou forte comoção entre familiares, amigos e moradores de toda a região.

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As vítimas foram identificadas como Melissa Oliveira Lima, de dois anos, e sua avó, Ludovina Bueno Cordeiro de Lima, de 47 anos. Elas estavam em um dos veículos envolvidos na colisão frontal registrada por volta das 19h30, no km 9 da rodovia.

Com a violência do impacto, Melissa e a avó sofreram ferimentos gravíssimos e morreram ainda no local do acidente, antes da chegada do socorro. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Carlópolis para atendimento médico. Uma delas não resistiu, e também faleceu.

A notícia da morte da criança e da avó rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando uma onda de manifestações de pesar. Amigos, familiares e moradores lamentaram a perda das duas vítimas e prestaram homenagens à família.

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"Não existem palavras para uma dor dessas. Que Deus conforte toda a família", escreveu uma internauta. "Muito triste. Uma tragédia que abalou toda a nossa região", comentou outro morador.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. A outra vítima não foi identificada até o momento desta publicação.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre os horários e locais do velório e sepultamento das vítimas.

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A reportagem optou por não divulgar a foto de Melissa.

Foto: Reprodução/NP Diário.
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Carlópolis é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 1917, conhecido por suas belezas naturais e tradições culturais. Localizada às margens da represa de Chavantes, a cidade atrai visitantes para o turismo ecológico, pesca e esportes náuticos. Sua economia se baseia na agricultura, destacando-se a produção de uva, café e outras frutas. Com população acolhedora, Carlópolis combina natureza, história e desenvolvimento, oferecendo qualidade de vida e atrativos turísticos regionais.
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