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Tragédia no Norte Pioneiro: acidente mata criança de 2 anos e idosa na PR-218

Batida frontal entre dois carros aconteceu na noite deste domingo (7), em Carlópolis; outras três pessoas ficaram feridas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/06/2026 às 00h07
Tragédia no Norte Pioneiro: acidente mata criança de 2 anos e idosa na PR-218
Foto: Corpo de Bombeiros

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CARLÓPOLIS - Uma tragédia na PR-218 tirou a vida de uma criança de aproximadamente dois anos e de uma idosa de 65 anos na noite deste domingo (7), em Carlópolis, no Norte Pioneiro. 

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 19h30, na altura do km 9 da rodovia. As primeiras informações apontam que dois veículos colidiram frontalmente em circunstâncias que ainda serão apuradas pelas autoridades. 

Com a violência do impacto, a criança e a idosa não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. As vítimas estavam em um dos automóveis envolvidos na colisão. 

Além das duas mortes, outras três pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas pelas equipes de resgate e encaminhadas ao Hospital Municipal de Carlópolis para receber atendimento médico. 

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Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e dos órgãos competentes estiveram no local para atender a ocorrência e iniciar os levantamentos que irão determinar as causas do acidente. 

A identidade das vítimas não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. 

Foto: Divulgação.
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Carlópolis - PR
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Carlópolis é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 1917, conhecido por suas belezas naturais e tradições culturais. Localizada às margens da represa de Chavantes, a cidade atrai visitantes para o turismo ecológico, pesca e esportes náuticos. Sua economia se baseia na agricultura, destacando-se a produção de uva, café e outras frutas. Com população acolhedora, Carlópolis combina natureza, história e desenvolvimento, oferecendo qualidade de vida e atrativos turísticos regionais.
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