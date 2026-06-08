Tragédia no Norte Pioneiro: acidente mata criança de 2 anos e idosa na PR-218

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CARLÓPOLIS - Uma tragédia na PR-218 tirou a vida de uma criança de aproximadamente dois anos e de uma idosa de 65 anos na noite deste domingo (7), em Carlópolis, no Norte Pioneiro. Continua após a publicidade

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 19h30, na altura do km 9 da rodovia. As primeiras informações apontam que dois veículos colidiram frontalmente em circunstâncias que ainda serão apuradas pelas autoridades.

Com a violência do impacto, a criança e a idosa não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. As vítimas estavam em um dos automóveis envolvidos na colisão.

Além das duas mortes, outras três pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas pelas equipes de resgate e encaminhadas ao Hospital Municipal de Carlópolis para receber atendimento médico. Continua após a publicidade

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e dos órgãos competentes estiveram no local para atender a ocorrência e iniciar os levantamentos que irão determinar as causas do acidente.