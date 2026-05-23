Armado, homem aterroriza vizinha e crianças, atira contra policiais e é preso no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CARLÓPOLIS - Uma ocorrência marcada por tiros, tensão e medo mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (23), em Carlópolis, no Norte Pioneiro. Um homem foi preso após atirar contra uma vizinha e as duas filhas dela e, em seguida, abrir fogo contra policiais durante o atendimento da ocorrência. Continua após a publicidade

De acordo com a PM, a situação aconteceu por volta das 09h30. A equipe foi acionada após um morador denunciar que o vizinho havia efetuado disparos de arma de fogo em direção à esposa e às crianças.

No local, a mulher contou aos policiais que estava em frente à residência com as filhas quando o suspeito apareceu armado com um facão e começou a questionar o que ela estaria olhando. Na sequência, ele sacou um revólver da cintura e efetuou dois disparos em direção à família.

Assustadas, a mãe e as crianças correram para dentro da casa para escapar dos tiros. Durante a averiguação, os policiais encontraram marcas de tiros na parede da residência e recolheram projéteis no chão do imóvel. Continua após a publicidade

Enquanto a ocorrência era atendida, o suspeito voltou a aparecer por cima do muro da residência e passou a observar os policiais. Pouco depois, ele efetuou cerca de três disparos contra a equipe policial.

Diante da agressão, um dos militares reagiu e efetuou disparos com uma submetralhadora para conter a ameaça. Equipes de apoio foram acionadas e o local precisou ser isolado para uma ação tática.

Ainda conforme a PM, o homem se recusou a obedecer às ordens de abordagem, obrigando os policiais a arrombarem o portão da residência para conseguir entrar no imóvel. Continua após a publicidade

O suspeito foi abordado armado com um revólver Taurus calibre .38 municiado. Também foram apreendidas 18 munições, dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Após ser preso e algemado, ele foi encaminhado ao hospital para exame de integridade física e, posteriormente, levado à delegacia da Polícia Civil do Paraná, responsável pela investigação do caso.