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Acidente mata duas mulheres e um bebê em rodovia no Norte Pioneiro

Colisão entre dois carros aconteceu entre Carlópolis e Fartura e deixou outras duas pessoas feridas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com NP Diário
08/06/2026 às 10h11
Acidente mata duas mulheres e um bebê em rodovia no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/NP Diário.

Redação - Folha Extra

CARLÓPOLIS - Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (07) culminou na morte de duas mulheres e uma criança de dois anos. A colisão entre dois veículos aconteceu na rodovia PR218 no trecho que passa por Carlópolis, no Norte Pioneiro, e ainda deixou outras duas pessoas feridas.

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De acordo com as informações apuradas pelo portal NP Diário, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um automóvel Ford Fiesta e uma Ford Ecosport. Os dois veículos transitavam pela rodovia no trecho que liga Carlópolis a Fartura quando, na altura do km 8, se envolveram em uma colisão.

Com a violência do impacto, uma mulher de 47 anos identificada como Ludovina Cordeiro de Lima, e uma criança de dois anos identificada como Melissa de Oliveira Lima, que estavam na Ecosport, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o homem de 53 anos que dirigia o veículo foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Já no Ford Fiesta estavam três pessoas, sendo um jovem de 29 anos que conduzia o veículo e teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Carlópolis para receber atendimento médico. Uma mulher de 62 anos identificada como Marica Conceição dos Santos chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital. Uma jovem de 25 anos que também estava como passageira também foi socorrida e encaminhada ao hospital de Carlópolis.

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A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência. As equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) também foram acionadas para dar início as investigações e recolher o corpo das vítimas.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

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Carlópolis - PR
Carlópolis - PR
Carlópolis é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 1917, conhecido por suas belezas naturais e tradições culturais. Localizada às margens da represa de Chavantes, a cidade atrai visitantes para o turismo ecológico, pesca e esportes náuticos. Sua economia se baseia na agricultura, destacando-se a produção de uva, café e outras frutas. Com população acolhedora, Carlópolis combina natureza, história e desenvolvimento, oferecendo qualidade de vida e atrativos turísticos regionais.
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