Carro capota e motorista fica ferida em rodovia da região

Redação - Folha Extra

CARLÓPOLIS - Uma motorista de 29 anos ficou ferida após o carro que ela dirigia capotar. O acidente aconteceu no início da noite deste domingo (24) na rodovia PR218 em Carlópolis, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um automóvel Nissan Versa com placas de Fartura, interior de São Paulo.

Conforme os dados colhidos no local, a motorista seguia pela rodovia PR218 quando, na altura do km 06, perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Com os impactos, a mulher teve ferimentos sendo socorrida e encaminhada ao hospital de Carlópolis para atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.