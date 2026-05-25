Homem é preso após atirar contra a vizinha e suas duas filhas no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CARLÓPOLIS - Um homem foi preso na manhã do último sábado (23) após atirar contra a vizinha e suas duas filhas. O crime foi registrado no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h30 os policiais receberam a informação de que um homem havia disparado com um revólver contra uma mulher e duas crianças. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que estava em frente a sua casa junto com as duas filhas quando o vizinho chegou ao local portando um facão e questionou o que ela estava olhando. Em seguida, sacou o revólver e atirou contra a mulher e as duas crianças que, felizmente, conseguiram correr para o interior da residência e não foram atingidas.

Não satisfeito, o suspeito ainda realizou três disparos contra os policiais no momento em que tentavam realizar a abordagem. Na sequência, a equipe teve de invadir a residência para conseguir imobilizar a ameaça. Com isso, o homem acabou sendo preso e com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com 18 munições.

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Frente aos fatos, o suspeito e a arma apreendida foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.