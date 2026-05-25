Publicidade
CAPAL COOP

Homem é preso após atirar contra a vizinha e suas duas filhas no Norte Pioneiro

Crime foi registrado na manhã do último sábado no município de Carlópolis; vítimas não foram atingidas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/05/2026 às 09h56
Homem é preso após atirar contra a vizinha e suas duas filhas no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Digital News.

Redação - Folha Extra

CARLÓPOLIS - Um homem foi preso na manhã do último sábado (23) após atirar contra a vizinha e suas duas filhas. O crime foi registrado no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h30 os policiais receberam a informação de que um homem havia disparado com um revólver contra uma mulher e duas crianças. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que estava em frente a sua casa junto com as duas filhas quando o vizinho chegou ao local portando um facão e questionou o que ela estava olhando. Em seguida, sacou o revólver e atirou contra a mulher e as duas crianças que, felizmente, conseguiram correr para o interior da residência e não foram atingidas.

Não satisfeito, o suspeito ainda realizou três disparos contra os policiais no momento em que tentavam realizar a abordagem. Na sequência, a equipe teve de invadir a residência para conseguir imobilizar a ameaça. Com isso, o homem acabou sendo preso e com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com 18 munições.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, o suspeito e a arma apreendida foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 10 horas

Carro capota e motorista fica ferida em rodovia da região

Acidente aconteceu no início da noite do domingo em Carlópolis

 Arma e munições foram apreendidas. Homem foi preso. Foto: PMPR
ATAQUE À LUZ DO DIA Há 2 dias

Armado, homem aterroriza vizinha e crianças, atira contra policiais e é preso no Norte Pioneiro

Suspeito sacou um revólver diante da família, disparou contra mãe e filhas e ainda abriu fogo contra policiais militares durante a ocorrência; caso provocou momentos de terror em Carlópolis

Prefeito Nilton Meira (PSD) prestou esclarecimentos em Sessão na Câmara Municipal. Foto: Divulgação
VIRADA NA NARRATIVA Há 2 meses

Após nova apuração da Folha, decisão do prefeito de Carlópolis sobre Mais Médicos ganha nova leitura

Novas informações revelam que o município aderiu ao programa na modalidade de cofinanciamento, modelo que redireciona recursos da Atenção Primária para custear médicos e influenciou a decisão administrativa

 Foto: PCPR
SUSPEITO CAPTURADO Há 2 meses

Homem tenta matar mulher a facadas no Norte Pioneiro, foge e acaba preso em São Paulo

Suspeito tentou esfaquear a vítima dentro do carro no dia 4 deste mês; depois da tentativa, ele fugiu para a casa de sua mãe, em Itaí

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Jovem morre afogado enquanto pescava com o sobrinho no Norte Pioneiro

Vítima desapareceu em um açude situado a zona rural do município de Carlópolis

Carlópolis - PR
Carlópolis - PR
Carlópolis é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 1917, conhecido por suas belezas naturais e tradições culturais. Localizada às margens da represa de Chavantes, a cidade atrai visitantes para o turismo ecológico, pesca e esportes náuticos. Sua economia se baseia na agricultura, destacando-se a produção de uva, café e outras frutas. Com população acolhedora, Carlópolis combina natureza, história e desenvolvimento, oferecendo qualidade de vida e atrativos turísticos regionais.
Ver notícias
Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
ED 3461 - 26-05-2026 Há 3 horas

ED 3461 - 26-05-2026
ESPORTES Há 5 horas

Final da 1ª Copa de Futebol Aberto movimenta Estadio Ramon Delgado em Jaguariaíva
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Suspeito de esfaquear motoboy em Siqueira Campos é preso pela Polícia Civil
UMA DÉCADA NO TOPO Há 5 horas

Do antigo “Ramal da Fome” à potência do agro: Norte Pioneiro domina produções no Paraná há mais de uma década
MEIO AMBIENTE Há 9 horas

Comitê do Norte Pioneiro promove reunião para discutir gestão de recursos hídricos na região

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados