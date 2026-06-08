Escola da região se destaca em programa de protagonismo estudantil do Governo do Paraná

Redação - Folha Extra

SANTA AMÉLIA - A Escola Estadual Carlírio Gomes dos Santos, localizada em Santa Amélia, no Norte Pioneiro do Paraná, tem se destacado no Programa Paraná Integral, da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), por meio dos clubes de protagonismo estudantil. A iniciativa incentiva a participação ativa dos alunos em atividades organizadas pelos próprios estudantes, promovendo o desenvolvimento de habilidades como liderança, criatividade, autonomia e trabalho em equipe.

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Os clubes de protagonismo fazem parte da proposta da Educação em Tempo Integral e funcionam como espaços de aprendizagem e socialização. Coordenados pelos estudantes com apoio das equipes pedagógicas, os grupos se reúnem em diferentes ambientes da escola durante o período em que os alunos permanecem na instituição. As atividades abrangem temas variados, como esportes, leitura, jogos, artesanato, culinária e tecnologia.

Em Santa Amélia, um dos destaques é o Clube de Jogos Matemáticos, criado para auxiliar estudantes que apresentam dificuldades na disciplina. Atualmente, o grupo reúne dez alunos de diferentes séries e realiza encontros duas vezes por semana. Durante as atividades, os participantes resolvem problemas matemáticos, desenvolvem estratégias e utilizam jogos de tabuleiro voltados ao raciocínio lógico e à concentração.

O estudante Lucas Emanuel Pereira de Almeida, de 13 anos, atua como líder do clube e relata que a participação no projeto contribuiu para o aprimoramento do raciocínio lógico e da comunicação. Os integrantes também produziram os próprios jogos matemáticos, iniciativa que levou o grupo a apresentar os resultados do trabalho na Feira de Inovação e Protagonismo Estudantil (Fipe), realizada em Foz do Iguaçu.

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Além do Clube de Jogos Matemáticos, a Escola Estadual Carlírio Gomes dos Santos mantém outros grupos voltados para diferentes interesses dos estudantes, incluindo clubes de Leitura, Beleza, Cinema e Futsal. Juntas, as atividades mobilizam cerca de 80 alunos da instituição.

De acordo com a diretora Paula Pagliaci, os clubes de protagonismo contribuem para o fortalecimento das relações interpessoais, da convivência escolar e do sentimento de pertencimento entre os estudantes. As ações também favorecem a integração dos alunos e promovem um ambiente organizado durante os períodos de convivência dentro da escola.

O Programa Paraná Integral busca ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes da rede estadual por meio de atividades que complementam o ensino regular e estimulam a participação ativa dos jovens em sua formação acadêmica e social.