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Motorista embriagado causa acidente e acaba preso

Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (04); ninguém ficou ferido

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM A REDE
05/06/2026 às 15h36
Motorista embriagado causa acidente e acaba preso
O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (04). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/A REDE - FOLHA EXTRA

Um motorista foi preso em Carambeí, nos Campos Gerais, após causar um acidente embriagado. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (04). Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

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De acordo com as apurações, o acidente aconteceu no cruzamento da Rua Campina, envolvendo um Fiat Uno e uma Chevrolet Montana. Com a situação, equipes da Polícia Militar e agentes de Segurança Pública foram acionados e compareceram rapidamente ao local para realizar o atendimento e coordenar o fluxo de veículos na região. Durante os procedimentos de praxe, os policiais submeteram os motoristas envolvidos ao teste do etilômetro (bafômetro).

O teste realizado no condutor da Chevrolet Montana não apontou qualquer irregularidade. No entanto, o motorista do Fiat Uno apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Diante do flagrante configurado pelo crime de trânsito, o condutor do Uno recebeu voz de prisão imediata. Ele foi detido e encaminhado pelas forças de segurança até a Delegacia de Polícia Civil do município de Castro, onde permanece à disposição da Justiça.

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