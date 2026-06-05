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Justiça investirá mais de R$ 32 milhões na construção de novos fóruns em Wenceslau Braz e Jaguariaíva

Investimento total supera R$ 66 milhões com as obras em Santo Antônio da Platina e São Jerônimo da Serra; obras podem começar ainda neste ano

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM BEM PARANÁ
05/06/2026 às 14h47
Justiça investirá mais de R$ 32 milhões na construção de novos fóruns em Wenceslau Braz e Jaguariaíva
Lançamento da pedra fundamental do novo fórum da comarca de Wenceslau Braz. Foto: Prefeitura de Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO/BEM PARANÁ - FOLHA EXTRA

Nesta semana, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), por meio de sua presidente, desembargadora Lidia Maejima lançou as pedras fundamentais para a construção de quatro novos fóruns na região, entre cidades do Norte Pioneiro e Campos Gerais. As comarcas de Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina e São Jerônimo da Serra receberão novas edificações, que vão receber um investimento milionário.

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As obras integram o plano de modernização da infraestrutura do Poder Judiciário paranaense. De acordo com o TJPR, a intenção é ampliar a capacidade de atendimento à população, oferecer melhores condições de trabalho a magistradas, magistrados, servidoras, servidores e demais operadores do Direito, fortalecendo a prestação jurisdicional nas respectivas regiões.

Os novos prédios foram projetados para atender às necessidades atuais da Justiça, com espaços acessíveis, ambientes adequados para audiências, conciliações e atendimento especializado, além de áreas destinadas às instituições parceiras que atuam junto ao sistema de Justiça. Apenas entre Wenceslau Braz e Jaguariaíva o valor supera R$ 32 milhões.

A primeira solenidade ocorreu na Comarca de Jaguariaíva, na última terça-feira (02). O novo fórum contará com área construída de 1.395 m². A estrutura terá três gabinetes de juiz e assessorias, quatro secretarias judiciais, três gabinetes de promotor de Justiça, duas salas de audiência, duas salas de conciliação e plenário do Tribunal do Júri com capacidade para 60 assentos. O projeto também prevê espaços integrados para atendimento da população, incluindo instalações destinadas à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao Conselho da Comunidade, à Defensoria Pública e ao Núcleo Psicossocial. O investimento total, conforme apurado pela Folha, será de R$ 17.650.000,00.

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Também na terça-feira, o TJPR lançou a pedra fundamental do novo Fórum da Comarca de Wenceslau Braz. A edificação terá área construída de 1.395 m². O prédio contará com três gabinetes de juiz e assessorias, quatro secretarias judiciais, três gabinetes de promotor de Justiça, duas salas de audiência, duas salas de conciliação e plenário do júri com 60 lugares. Assim como nos demais projetos, haverá espaços destinados à OAB, ao Conselho da Comunidade, à Defensoria Pública e ao Núcleo Psicossocial. O investimento previsto também será de R$ 15 milhões. Com isso, apenas nas duas cidades, o valor supera R$ 32 milhões.

Na quarta-feira (3), a agenda de lançamentos teve continuidade com a cerimônia em Santo Antônio da Platina. O novo fórum será o maior entre os quatro anunciados, com área construída de 2.800 m². A estrutura contará com sete gabinetes de juiz e assessorias, cinco secretarias judiciais, cinco gabinetes de promotor de Justiça, quatro salas de audiência, uma sala de conciliação e plenário do júri com capacidade para 88 assentos.

O projeto também prevê espaços compartilhados destinados à OAB, ao Conselho da Comunidade, à Defensoria Pública e ao Núcleo Psicossocial. O investimento previsto para a obra é de aproximadamente R$ 25 milhões.

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Também na quarta-feira (3), foi lançada a pedra fundamental do novo Fórum da Comarca de São Jerônimo da Serra. A edificação terá área construída de 658 m². O projeto contempla um gabinete de juiz e assessoria, uma secretaria judicial, um gabinete de promotor de Justiça, uma sala de audiência, uma sala de conciliação e plenário do júri com capacidade para 18 assentos.

Assim como os demais fóruns anunciados, o prédio contará com espaços destinados à OAB, ao Conselho da Comunidade, à Defensoria Pública e ao Núcleo Psicossocial, fortalecendo a integração dos serviços prestados à população. O investimento previsto para a obra é de aproximadamente R$ 9 milhões.

Os quatro lançamentos fazem parte do plano de obras do Poder Judiciário do Estado do Paraná para o período de 2025 a 2030, elaborado a partir de critérios técnicos que consideram fatores como estado de conservação das edificações, acessibilidade, demanda processual e necessidades estruturais das comarcas. O valor pode superar R$ 66 milhões.

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