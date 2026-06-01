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Bebê de seis dias é salva por bombeiro após se engasgar no Norte Pioneiro

A pequena Luana foi salva por um cabo neste domingo (31), após momentos de desespero e angústia, que terminaram em alívio em Cornélio Procópio

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/06/2026 às 08h56
Bebê de seis dias é salva por bombeiro após se engasgar no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Wagner Repórter

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Momentos de desespero terminaram em alívio e emoção na tarde deste domingo (31) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. Uma recém-nascida de apenas seis dias de vida foi salva por um bombeiro após chegar engasgada ao quartel da corporação.

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De acordo com informações divulgadas pelo Wagner Repórter, a pequena Luana foi levada às pressas pelos familiares por volta das 17h30. A bebê apresentava dificuldades para respirar, o que gerou grande preocupação entre os parentes, que buscaram ajuda imediata no Corpo de Bombeiros.

Ao perceber a gravidade da situação, um cabo que estava de plantão agiu rapidamente. Sem perder segundos preciosos, o militar iniciou as manobras de desobstrução das vias aéreas, procedimento fundamental em casos de engasgamento de bebês.

A ação foi decisiva. Após os primeiros atendimentos, Luana voltou a respirar normalmente e foi estabilizada ainda no quartel. Na sequência, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Cornélio Procópio, onde recebeu avaliação e acompanhamento médico.

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A rápida intervenção do bombeiro foi fundamental para evitar uma tragédia. Em recém-nascidos, episódios de engasgamento são considerados extremamente perigosos, já que a interrupção da passagem de ar pode causar complicações graves em poucos minutos.

O caso reforça a importância do preparo das equipes de emergência e da agilidade no atendimento. Graças à atuação rápida e precisa do bombeiro de plantão, o que poderia terminar em tristeza teve um desfecho feliz para a família da pequena Luana.

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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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